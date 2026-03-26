Enagás renueva a Arturo Gonzalo y prepara un nuevo plan estratégico en 2027

Enagás, el operador del sistema gasista español y de la red de grandes gasoductos, ha celebrado este jueves su Junta General de Accionistas, que ha ratificado la renovación de su presidente, Antonio Llardén, y de su consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri, y en la que este último ha anunciado que el grupo presentará un nuevo plan estratégico en 2027 con horizonte 2032.

La compañía, que actualizó su hoja de ruta a 2030 a principios de 2025 con el hidrógeno como su principal vía de crecimiento, espera disponer el año que viene de "visibilidad" regulatoria a nivel nacional sobre el sector gasista, así como de nuevos avances sobre el Paquete de Hidrógeno y Gases Renovables europeo, que considera "esencial para la red futura de hidrógeno".

En su discurso, Gonzalo aseguró que Enagás lleva cinco años "remando contra corriente" de la reforma regulatoria vigente y su impacto en sus ingresos, por lo que confió en que el próximo periodo 2027-2032 cuente con un marco retributivo que permita dejar de "experimentar esa reducción sostenida de los ingresos regulatorios". El directivo consideró que la tasa de rentabilidad financiera (TRF) para la actividad gasista debería estar entre el 6,5-7%, en línea a la de otros operadores europeos.

Gonzalo también destacó que el papel clave del gas en la seguridad de suministro, que quedó patente al garantizar la estabilidad del sistema energético tras el apagón del 28 de abril de 2025 y advirtió que el conflicto en Oriente Próximo debería servir como "una llamada urgente a la acción para acelerar la transición energética”. “Enagás, en estrecha colaboración con el Gobierno de España y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está haciendo un seguimiento constante de la situación, asegurando en todo momento que no se produzca ninguna disrupción en el suministro de gas natural”, añadió.

Nueva consulta al mercado

Gonzalo detalló que, según lo ya anunciado, “H2med iniciará la operación comercial en 2032” y que “la puesta en marcha de los 15 tramos de la Red Troncal se efectuará de forma progresiva entre 2030 y 2032".

La compañía ha continuado desarrollando nuevos negocios relacionados con su actividad principal. Este mes, ha presentado el buque ‘Alisios LNG’ de suministro de GNL y bioGNL en el Puerto de Huelva, que operará en el sur de la Península Ibérica y que ayudará a descarbonizar el transporte marítimo.

Además, aspira a ser un actor relevante en la gestión del CO2. El 18 de marzo presentó en Bilbao el ‘Hub Conet2 Norte’, que la compañía lidera con el Ente Vasco de la Energía y al que ya se han sumado cuatro grandes grupos industriales a los que este proyecto ayudará en su descarbonización: Heidelberg Materials, Calcinor, Terresis y Petronor.

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En el próximo trimestre, la compañía lanzará sendas consultas al mercado ―o Call For Interest― para actualizar la información requerida para un óptimo diseño y programación de las infraestructuras, tanto de hidrógeno como de CO2.