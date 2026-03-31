Apple fracasa en su intento de parar en los tribunales una nueva investigación de Competencia por sus pactos con Amazon en España

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un nuevo expediente sancionador contra Apple y Amazon por incumplir la orden de poner fin a las prácticas irregulares por las que ambas compañías fueron multadas en 2023 con 194 millones de euros, una de las sanciones más altas de la historia del organismo. Apple ha pretendido parar la nueva investigación en los tribunales por la vía rápida, pero ha fracasado en su intento.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Apple y de varias de sus filiales de truncar el expediente sancionador abierto pidiendo como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la resolución del pleno de la CNMC en que instaba a su Dirección de Competencia a iniciar una nueva investigación por indicios claros de infracción, según se recoge en un auto de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia.

La CNMC declaró el pasado octubre que Apple y Amazon habían incumplido la orden de cesar las conductas irregulares por las que fueron sancionadas con la histórica multa de más de 194 millones (143,64 millones para varias sociedades del Grupo Apple y otros 50,51 millones para varias filiales de Amazon) en julio de 2023. Y como resultado de ello se decidió abrir un nuevo expediente sancionador por haber continuado con esas prácticas irregulares durante casi dos años, hasta mayo de 2025, que fue cuando la propia Competencia les comunicó que se preparaba una resolución decretando el incumplimiento.

Las prácticas continuaron

La CNMC sancionó a ambos gigantes tecnológicos por las cláusulas anticompetitivas incluidas en el acuerdo para que Amazon distribuyera los productos de Apple en España, con las que excluía a otras compañías para comercializar sus dispositivos (una práctica conocida como 'brandgating'). Esas cláusulas implicaban restringir injustificadamente el número de empresas revendedoras de productos Apple en la web de Amazon en el mercado español; limitar los espacios publicitarios donde podía anunciarse productos de rivales de Apple; e impedir la posibilidad de que Amazon dirigiera campañas de marketing a clientes de productos de Apple en su web española para ofrecerles dispositivos competidores de otras marcas.

La resolución de 2023 de la CNMC incluía la orden explícita para que los dos colosos mundiales adoptaran las medidas necesarias para de cesar estas conductas irregulares. Las compañías han recurrido ante la Audiencia Nacional la resolución de Competencia en que se confirmaba que las dos empresas habían continuado con esas prácticas durante casi dos años y habían con ello incumplido las condiciones impuestas. Y Apple también intentó una vía exprés para frenar el nuevo expediente sancionador pidiendo a la Audiencia a modo de medida cautelar como parte del proceso legal. Pero el tribunal ha desestimado la intentona.

La Audiencia Nacional justifica la desestimación de la medida cautelar porque entiende que, “declarado el incumplimiento [por parte de Apple y Amazon] en el procedimiento de vigilancia, la incoación del expediente sancionador es un efecto obligado y automático, derivado de la previsión legal”. Y además la Sala de lo Contencioso establece que “los perjuicios irreparables a los que alude la entidad actora no son tales desde el momento en que la declaración de incumplimiento no implica, per se, la comisión del hecho típico, ni por tanto la comisión de la infracción”.