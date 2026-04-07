TRANSPORTE AÉREO
Los controladores aéreos convocan una huelga indefinida en 14 aeropuertos españoles
Afecta a las torres de control gestionadas por Saerco y comenzaría el 17 de abril
USCA y CC OO advierten que la seguridad aeronáutica "no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente"
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CC OO han realizado un preaviso de huelga indefinida para los controladores aéreos de las torres de control gestionadas por Saerco que comenzaría en 17 de abril a las 00.00 horas y afectaría a 14 aeropuertos en España, entre ellos los gallegos de Vigo y A Coruña.
En concreto, la compañía es la encargada de la gestión del control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Castellón, Burgos, Huesca, Ciudad Real, Vigo, A Coruña, Jerez y Sevilla.
En un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional.
Los sindicatos sostienen que el conflicto "no responde a incidencias puntuales", sino a un "problema estructural derivado de años de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio".
Según el preaviso registrado este 6 de abril, la empresa ha ido disminuyendo efectivos "sin reponer adecuadamente las salidas".
Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso "abusivo" de las disponibilidades, cambios de turno comunicados "con escaso margen", falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias.
Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica "no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente".
USCA y CCOO aseguran también que, antes de convocar la huelga, intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas "de forma reiterada" por parte de Saerco.
Con esta convocatoria, los sindicatos reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional. El preaviso señala además que, con carácter previo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
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