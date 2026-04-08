El Gobierno marca nuevas exigencias para garantizar el llenado de las reservas de gas este año frente al golpe de la guerra

El Gobierno toma medidas para garantizar el llenado de las reservas nacionales de gas natural a lo largo del año. En línea con la senda marcada por la Unión Europea, el Ejecutivo establece nuevas exigencias de inyección de gas en los almacenes, combinando obligaciones más estrictas para las energéticas y facilidades para que lo consigan en un año marcado por la volatilidad y la incertidumbre por la convulsión energética que está provocada por la guerra en Oriente Medio.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprobado una orden ministerial que marca objetivos de llenado de las reservas de gas para este año que son más duros que los que se planteaba inicialmente en el primer borrador que hizo público antes de la escalada bélica en Irán. En la primera propuesta del texto el Ejecutivo establecía varios objetivos de ocupación de los almacenes en diferentes del momento, pero algunos de ellos eran sólo objetivos. En la orden ministerial ya vigente todos los objetivos pasan a ser obligatorios y los porcentajes de llenado marcados en algunos casos son mayores a los de la primera versión de la norma.

El Gobierno obliga en 2026 a las energéticas a contar el 1 de mayo con reservas equivalentes al 53% de la capacidad total de los almacenes españoles (en la primera versión era un 51%); el 1 de julio del 64%; el 1 de septiembre el 80% (en el borrador era del 78%) y el 1 de noviembre del 90%, dando la flexibilidad a las compañías de alcanzar esa meta obligatoria en algún momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre como permite la Unión Europea (en el borrador que se sacó a audiencia pública no se contemplaba esa horquilla).

Más uso de la red de plantas

Las existencias mínimas a las que están obligadas las grandes energéticas desde hace dos décadas para garantizar la seguridad de suministro es el equivalente de veinte días de consumo. Pero desde la invasión rusa sobre Ucrania esas exigencias son mayores hasta esos objetivos del 90% de la capacidad de almacenamiento antes del invierno, y ahora también en el marco de la guerra en Oriente Medio.

Para facilitar contar con suficiente gas guardado en este momento, Transición Ecológica permitirá a los grupos energéticos utilizar más intensamente los tanques de las plantas de regasificación y no sólo los almacenes para alimentar las reservas. Todo el gas inyectado por encima de esos 20 días mínimos, las empresas podrán guardar también gas natural licuado, el que llega por barco, en los tanques de las plantas españolas y que pueda contabilizarse en el cómputo general de las obligaciones extra reservas. Hasta ahora esa posibilidad sólo estaba permitida para inyecciones por encima de los 27,5 días de consumo ya almacenados.

¿Más flexibilidad en 2027?

La Unión Europea se lanzó a cortar su enorme dependencia del gas ruso tras la invasión militar de Ucrania y activó de manera simultánea medidas para garantizar la seguridad de suministro energético. Desde entonces y aún ahora, los estados miembros de la UE están obligados a llegar al invierno -el momento de mayor consumo de gas- con sus almacenes de gas al 90%. Pero los Veintisiete aprobaron un nuevo marco el año pasado que daban a cada estado miembro cierto grado de discrecionalidad y facilidades para la aplicación de los objetivos. España marca condiciones estrictas para 2026 pero puede abrir la mano en años siguientes.

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Para los próximos años, el Gobierno abre la puerta a marcar unos objetivos obligatorios y otros orientativos para los diferentes momentos de cada ejercicio y también se plantea acogerse a la posibilidad avalada por la Comisión Europea de bajar la exigencia máximo previa al invierno del 90% a sólo 80% de llenado si existen complicaciones para el aprovisionamiento. El Ministerio pedirá cada año dos propuestas a Enagás -el gestor del sistema gasista y de la red de almacenes-, una de objetivos mensuales para llegar al 90% y otra para quedarse en el 80%.