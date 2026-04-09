Huesitos, el snack estrella de Chocolates Valor, es ya un cincuentón

Hay marcas que no solo acompañan en los mejores momentos, sino que se convierten en parte de ellos. Ese el caso de Huesitos, que cumple 50 años con innumerables alegrías en los últimos tiempos para Chocolates Valor, la compañía con sede en la Vila Joiosa, dado que desde que adquirió la marca en 2013, ha trabajado de manera intensa para reposicionarla con fuerza hasta lograr convertirla en líder en volumen, con un 14% de la cuota de mercado.

Valor no solo adquirió la marca Huesitos, que volvió a recuperar su esencia, volviendo a formar parte de una empresa familiar tras su paso por varias multinacionales, sino que abrazó la incorporación de su planta de fabricación, situada en la localidad zaragozana de Ateca.

Los más que conocidos Huesitos cumplen medio siglo. / INFORMACION

La marca ha recuperado terreno y la planta no ha dejado de crecer en producción, con una plantilla media que se sitúa ya en los 87 empleados. Las cifras están ahí, y tan solo el pasado año se fabricaron en Ateca más de 20 millones de barritas. Para lograrlo se ha mantenido un ritmo inversor constante cada ejercicio para mejorar tanto las instalaciones como los procesos, con el objetivo de potenciar la capacidad de crecimiento y competitividad de la factoría. Tan solo en los últimos tres años se han invertido más de tres millones y medio de euros en estas mejoras.

Nacido en Zaragoza en 1976, como “Deliciosa Ambrosía de Avellana”, este snack pasó a llamarse Huesitos poco después y a conquistar millones de hogares a lo largo y lo ancho de la geografía española. De hecho, es una marca que forma parte del imaginario de muchas generaciones que crecieron disfrutando de este snack que ahora han redescubierto, nuevamente, muchos jóvenes.

Su creador fue el entonces director de Chocolates Hueso, Francisco Unzurrunzaga, quien decidió lanzar un producto diferencial al mercado nacional. El germen de lo que hoy en día conocemos como Huesitos Original consistía en una galleta crujiente rellena de crema de avellana y recubierta de chocolate. Una fabricación que comenzó de manera casi artesanal, con tiradas de alrededor de 50.000 unidades diarias.

“Huesitos es una marca con la que hemos crecido todos y que nos ha procurado muchos momentos de felicidad. De hecho, fue el primer crecimiento inorgánico que nos planteamos, porque estábamos convencidos de que podíamos volver a hacerla fuerte, como así ha sido”, explica Valeriano López, CEO de Chocolates Valor, que estuvo implicado de primera mano en las gestiones para incorporar Huesitos a la familia de Valor.

Un año de celebración

Chocolates Valor ha preparado una batería de acciones y alguna novedad en su portfolio para celebrar sus 50 años de historia. Bajo la premisa "con Huesitos todo es más divertido", la marca ha creado un juego inspirado en el clásico juego “rompebloques”. Cada partida invita a jugar, competir y superarse, sumando puntos y escalando posiciones en el ranking hasta colocarse entre los primeros puestos y hacerse con los premios exclusivos como altavoces, calcetines o tote bags.

Noticias relacionadas

Huesitos, destaca desde Chocolates Valor, sigue siendo la favorita en los hogares españoles y mantiene su apuesta por la innovación, con propuestas como Huesitos Combix.