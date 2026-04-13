El presidente de Adif cuestiona el informe de la UCO sobre la ruptura de la vía: "No es un método fiable"

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, pone el foco en cómo el último informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a una ruptura del carril veintidós horas antes del accidente de Adamuz que causó el fallecimiento de 46 personas. El primer directivo del administrador ferroviario cree que la caída de corriente detectada por el circuito de vía es compatible con "roturas iniciales o parciales o fisuras", pero no justifica que efectivamente se produjese.

Marco de la Peña insistió en numerosas ocasiones durante su última comparecencia tras las novedades en las investigaciones que el papel principal del circuito de vía, elemento que sufrió una bajada de tensión casi un día antes del accidente y que la Guardia Civil achaca a una rotura en el carril, es detectar la presencia de un tren, no fracturas en carriles, labor que calificó como "accesoria". "El sistema que detectó una ligera caída en la corriente eléctrica casi un día antes, "solo es fiable para detectar dónde están los trenes, no para detectar anomalías en las vías", matizó.

Adicionalmente, el presidente de Adif trasladó que el fabricante del sistema de mantenimiento, Hitachi, había informado de palabra al administrador ferroviario de que el documento elaborado por la UCO "no recoge el sentir de su declaración" y que reclamará a esta compañía que lo plasme por escrito.

Sobre esto último, el presidente de Adif señala que la única forma de detectarlas es a través de inspecciones regulares de las vías a través de oscultaciones. Sobre cuál fue el motivo de la caída de tensión detectada en el circuito de vía, Marco de la Peña apuntó a que se puede deber a muchas causas, desde humedad en el terreno o una piedra en el sistema por ejemplo, aunque reconoció que también son compatibles roturas parciales o fisuras.

El presidente de Adif defiende que no hubo falta de mantenimiento

El directivo del administrador ferroviario defendió que el informe de la Guardia Civil ha hecho "que la verdad aflore" y que queda demostrado que no ha habido una falta de mantenimiento ni monitorización de la infraestructura. "Hemos hecho las oscultaciones perceptivas y en algunos casos más de las que debíamos. No hemos modificado ningún parte, ni hemos ocultado ninguna prueba, a pesar de que hemos estado bajo la lupa acusados de haber cometido un delito y de no estar colaborando con la administración", sentenció.

Luis Pedro Marco de la Peña alabó el informe de la UCO, especialmente su concreción, especialmente por haberse realizado en tan pcoo tiempo, pero denunció que hace interpretaciones "incorrectas". También recordó que Adif no ha tenido acceso a las principales pruebas, como la descarga de las cajas negras de ambos trenes ni le consta que se hayan inciado las pruebas de laboratorio sobre las soldaduras de los carriles. "Con el respeto al trabajo realizado, recordar que estamos a expensas de esos informes periciales", señaló. A raiz de esto, recordó que Adif debe elaborar un informe sobre el accidente en un plazo de 90 días, pero que no cumplirá los plazos.