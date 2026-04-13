Competencia rearma el plan de pagos a las miles de plantas renovables más antiguas de España

Las miles de plantas renovables más antiguas de España y las plantas eléctricas de la gran industria están acogidas a un sistema de pagos en función de cuánta electricidad producen, cuándo y a qué precio se comercializa, con el objetivo de garantizarles una rentabilidad mínima. Un complejo modelo con millones de datos de generación de energía, de cotización del mercado eléctrico y de cálculo de retribución individualizado para cada una de ellas. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es la encargada de tasar todos esos pagos y ahora se dispone a actualizar por completo los sistemas que los sustentan tras años de parches.

Las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore) son las que antes de recibían ayudas en forma de primas por su producción, pero ahora cuentan con una rentabilidad garantizada por ley ligada a la inversión realizada. Un sistema de ayudas que siguen recibiendo las instalaciones fotovoltaicas y eólicas más antiguas, las que prácticamente inauguraron el sector de las renovables en España en la primera década de los dos mil y que dejaron de recibir subvenciones sólo por producir esa electricidad tras la reforma aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis financiera y económica.

En total, son instalaciones eólicas y solares que en su conjunto cuentan con unos 29.200 megavatios (MW) de potencia. Si lo que ingresan las plantas verdes por la venta de su electricidad no alcanza el mínimo para asegurar esa rentabilidad establecida, se les da un complemento con cargo al recibo de la luz; y si los precios de la electricidad son altos y los ingresos por su comercialización se dispran, se aplica una regularización posterior a modo de ‘devolución’ El año pasado el coste de la retribución del Recore -que se carga en la factura eléctrica- fueron casi 4.200 millones de euros y la previsión para este año es que ronde los 5.760 millones. Un importe que hay que repartir entre esos miles de plantas en función de manera diferente en cada caso.

Doble búsqueda de ayuda externa

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia busca ahora apoyarse en empresas privadas para renovar por completo el enorme engranaje informático que sustenta el modelo de pagos a las renovables y a las plantas eléctricas de la gran industria (cogeneración) desde hace casi dos décadas, y también para gestionar de manera continua las liquidaciones de todas las instalaciones eléctricas acogidas al Recore.

La CNMC utiliza desde 2009 un sistema informática que calcula y factura los pagos del régimen retributivo específico de las viejas renovables. Desde entonces el supervisor ha ido encadenando múltiples actualizaciones del sistema para corregirlo, mejorarlo y para adaptarlo a los continuos cambios normativos que el Gobierno y la propia CNMC han ido aplicando en el Recore. Ahora el organismo da el paso de crear un sistema totalmente nuevo. Bajo el nombre Sicilia2, el nuevo engranaje informático sustituirá al actual Sicilia1. Y Competencia ha abierto ahora la licitación en busca de las compañías que se encarguen del diseño y puesta en marcha del nuevo modelo, en un contrato valorado inicialmente en 2,7 millones de euros.

Un complejo sistema informático que consta de una base de datos en la que se almacena toda la información estructural y operacional de las instalaciones necesaria para la liquidación, y que también ejecuta el cálculo que determina los importes a pagar o a devolver de cada una de las plantas eléctricas. Los datos calculados se almacenan también en la base de datos para mantener un histórico de las liquidaciones. Por último, el sistema informático permite el acceso vía web a la información de las liquidaciones por parte de las compañías energéticas.

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En paralelo, la CNMC también pretende lanzar la búsqueda de una compañía privada que se encargue de la gestión continúa de la propias liquidaciones del sistema de retribuciones. En este casi, el regulador ha preactivado el proceso utilizando la fórmula del ‘anuncio previo’. Se trata de una figura administrativa que permite que las empresas potencialmente interesadas en acudir al proceso de licitación vayan preparando de manera anticipada y así se puede agilizar el proceso una vez que el concurso esté oficialmente en marcha. El contrato tiene un presupuesto inicial que roza los 3 millones de euros.