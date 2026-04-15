"No habrá alivio": la fiebre de la IA desencadena el "Apocalipsis de la memoria informática" y dispara el precio de móviles y ordenadores

Sin chips, la inteligencia artificial no existe. Estos circuitos, que operan como un cerebro electrónico, son lo que permite que ChatGPT y otros chatbots puedan simular el razonamiento humano y ejecutar distintos tipos de tareas. A pesar de ser minúsculos, requieren de grandes volúmenes de memoria RAM. Esta, vital para que las máquinas puedan almacenar datos a corto plazo, está presente en todos los dispositivos informáticos, desde ordenadores a teléfonos móviles.

Conscientes de esa dependencia, empresas de IA como OpenAI, Anthropic, Google y Meta están destinando miles de millones de dólares a comprar memorias para abastecer su creciente número de centros de datos. El frenesí inversor en la IA ha disparado el negocio de los tres proveedores que copan el mercado de memoria, Micron, SK Hynix y Samsung Electronics, lo que, a su vez, los ha llevado a desviar sus recursos de los productos orientados al consumidor hacia la IA.

Los gigantes de la IA han copado tanta memoria informática que no hay suficiente para satisfacer la demanda mundial, una escasez que podría disparar los precios hasta un 600%

Los gigantes de la IA han copado tanta memoria informática que no hay suficiente para satisfacer la demanda mundial. Esa escasez, bautizada desde medios especializados estadounidenses con el término RAMageddon (el Armagedón o Apocalipsis de las memorias RAM), ha hecho que los precios de la memoria hayan crecido casi un 50% durante el primer trimestre de 2026, según TrendForce. Dependiendo del chip, el coste se ha disparado hasta un 600%.

Unos jóvenes usan unos móviles con funda, en una imagen de archivo. / Oscar Bayona

Productos más caros

Todo eso impacta al consumidor. Los fabricantes de ordenadores Raspberry Pi y Framework ya se han visto obligados a encarecer sus productos, mientras que otras empresas como Dell, Asus, Acer, Xiaomi y Nothing han advertido de que también subirán los precios de sus PC, tablets y smartphones. En el sector de los videojuegos, la escasez de RAM podría aumentar el precio de la consola Switch 2, de Nintendo, y retrasar el lanzamiento de la PlayStation 6.

En el mejor de los escenarios, según The Verge, se tratará de unos 100 dólares más por producto. En el peor, muchos fabricantes de productos electrónicos de consumo "quebrarán o abandonarán líneas de productos", ha alertado Pua Khein-Seng, director ejecutivo de la empresa de memoria Phison e inventor del pen USB.

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Muchos fabricantes de productos electrónicos de consumo "quebrarán o abandonarán líneas de productos" Pua Khein-Seng — director ejecutivo de la empresa de memoria Phison e inventor del pen USB

La memoria RAM se ha convertido en un elemento tan transversal que su escasez afectará a todo tipo de productos en todo tipo de sectores. Es el caso de televisores inteligentes, rúters de Wi-Fi, automóviles, equipamiento para hospitales... Las perspectivas de ese encarecimiento no son optimistas. "No habrá alivio hasta 2028", ha advertido Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel.