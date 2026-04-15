Solo Administración General del Estado
Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
El BOE recoge la instrucción que reduce de 37,5 a 35 horas la jornada ordinaria de los empleados de la Administración General del Estado y beneficia a unas 250.000 personas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la instrucción que reduce la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública hace así oficial la reducción de dos horas y media a la semana pactada con los sindicatos y que afectará a 250.000 empleados públicos.
La instrucción del Ministerio, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO, excluye de manera explícita a los empleados públicos de los ayuntamientos. "La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones, que se regirán de manera supletoria por la jornada general prevista por la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018", segun reza el BOE.
La reducción para los trabajadores municipales no será automática. Es decir, en aquellos ayuntamientos en los que los empleados públicos y el consistorio ya hayan pactado reducir la jornada, se seguirá trabajando a 35 horas semanales (o la cuantía inferior a las 37,5 horas que se haya consensuado). Y en aquellos ayuntamientos en los que a partir de mañana se alcance un acuerdo para reducir la jornada, también se reducirá. Pero lo que no será válido será invocar la instrucción publicada este miércoles para reclamar una reducción automática de la jornada en un ente municipal.
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