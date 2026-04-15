Wall Street marca máximos históricos pese a la guerra con Irán: el S&P 500 supera los 7.000 puntos

Hay un viejo dicho bursátil que sostiene que, en tiempos tempestuosos, los mercados deben escalar el muro de la preocupación (climbing the wall of worry, en inglés). Como ya ocurrió en 1991, tras la operaciónTormenta del Desierto, Wall Street ha vuelto a marcar este miércoles un nuevo máximo histórico a pesar de la guerra en Oriente Próximo. El S&P 500, considerado el termómetro de la Bolsa estadounidense, ha superado con holgura los 7.000 puntos, impulsado por el optimismo de los inversores ante un posible acuerdo de paz en Oriente Próximo.

Aunque unos resultados bancarios récord —con cifras destacadas de JPMorgan, Citi y Morgan Stanley— han contribuido a estas subidas, las compras se han intensificado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Washington podría reactivar en los próximos días las negociaciones de paz en Islamabad (Pakistán), tras el fracaso de las converasaciones del pasado fin de semana.

Ida y vuelta exprés

Pese a que los rendimientos de la deuda llevan semanas lanzando señales de alerta y el precio del petróleo ha tocado de forma sostenida el terreno de los 100 dólares, los inversores han optado por mirar hacia el otro lado y volver a máximos. En apenas 13 sesiones, el parqué estadounidense acaba de completar lo que en la jerga anglosajona se conoce como un round trip (ida y vuelta, en español), un término bursátil que se utiliza cuando un índice toca mínimos y se reupera hasta alcanzar nuevos máximos.

"El conflicto con Irán provocó que muchos inversores se volvieran pesimistas, pero el repunte era inevitable", escribió Charles-Henry Monchau, director de inversiones del banco privado suizo Syz Group. Los estrategas de Wells Fargo han dejado el listón más alto para el S&P 500: prevén que el índice tocará los 7.300 puntos antes de junio de este año en lo que han bautizado como un "subidón de azúcar" que durará tres meses.

Rebote relámpago

El optimismo no se limita al S&P 500. El índice tecnológico Nasdaq también ha encadenado una racha alcista de más de 11 sesiones —más de dos semanas de negociación— al calor de las expectativas de una tregua duradera. El Nasdaq ha recuperado ya un 12% de lo perdido tras el inicio de la guerra, después de haber llegado a desplomarse cerca de un 20% en apenas un mes.

Valterri Ahti, estratega jefe de la gestora nórdica Evli, considera que "los mercados se reuperarán relativamente rápido" del susto derivado de la guerra. "A Trump no le gusta cuando cae la Bolsa. Además, se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el coste de la vida tendrá una gran influencia en los votantes", ha añadido. "Por esa razón, Trump quiere evitar que los precios de la gasolina suban aún más".

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Las divergencias entre Europa y Wall Street se han intensificado. Mientras tanto, en este punto del océano Atlántico, los inversores siguen sin estar convencidos de que puedan superar fácilmente la inminente crisis energética, tras las graves advertencias de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).