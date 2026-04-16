Indra llega a un acuerdo con Iveco para fabricar en Asturias vehículos de combate anfibios

Indra sigue cerrando acuerdos con compañías internacionales de defensa para utilizar plataformas fiables para los vehículos militares que fabricará en Asturias. El pasado mes Indra firmó con la surcoreana Hanwha un acuerdo para fabricar en Asturias obuses autopropulsados para el Ejército de Tierra español basados en el modelo K9 de Hanwha, y ayer el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, anunció un acuerdo similar con la italiana Iveco Defence Vehicles (IDV) para fabricar vehículos anfibios de combate para la Infantería de Marina con la plataforma Superav de IDV.

La unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) fueron adjudicatarias del contrato del Ministerio de Defensa para fabricar 34 vehículos anfibios de combate por un importe de 370 millones de euros. Indra ha creado una división de vehículos blindados, Indra Land Vehicles, y ya cuenta con instalaciones industriales en el antiguo Tallerón de Duro Felguera en Gijón. De lo que carece, de momento, es de desarrollos propios de vehículos y por eso está cerrando acuerdos con otras empresas para utilizar sus plataformas.

Indra optó a la compra de Iveco Defence Vehicles, la división de Defensa del grupo Iveco, pero finalmente se la quedó el gigante italiano de la Defensa: el grupo Leonardo. Esa pugna no ha sido obstáculo para llegar a un acuerdo para fabricar en Asturias vehículos anfibios con la plataforma de patente italiana.

De los Mozos anunció ayer el acuerdo y aseguró que su compañía va a seguir apostando por adquisiciones y alianzas con otras empresas de tecnología y defensa, pero "para eso tienen que ser generosos los dos lados, no siempre de un lado". Preguntado por el relevo en la presidencia de Indra y el nombramiento de Ángel Simón en sustitución de Ángel Escribano, afirmó que ha trabajado "en equipo" con Marc Murtra y con Ángel Escribano y ahora va a hacer lo mismo con el nuevo presidente.

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Proyectos europeos

Por otro lado, Indra, Escribano Mechanical & Engineering y Piedrafita Systems, todas con actividad y centros de trabajo en Asturias, forman parte de varios de los 57 consorcios europeos a los que la Comisión Europea ha concedido ayudas de 1.070 millones para desarrollar proyectos de defensa.