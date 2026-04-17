España y Brasil estrechan lazos económicos en Barcelona

España y Brasil acordaron este viernes en Barcelona establecer el marco adecuado para profundizar en unas relaciones económicas bilaterales con mucho recorrido por delante. Con el vicepresidente de la CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, como maestro de ceremonias, la predisposición positiva del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sirvió este viernes como catalizador necesario para establecer mimbres inversores atractivos en un futuro próximo. Lula da Silva resaltó la solidez de las relaciones bilaterales actuales para destacar a continuación la importancia de seguir avanzando en una agenda económica conjunta "que impulse la inversión, el desarrollo sostenible y la creación de empleo". El mandatario brasileño incidió también en el carácter histórico del encuentro, señalando que se trata de la primera cumbre empresarial de estas características entre ambos países, y subrayó el amplio potencial aún por desarrollar en la relación económica bilateral.

España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, con más de 41.600 millones de euros invertidos. Esta sólida presencia empresarial abarca sectores clave como banca, telecomunicaciones, energía, infraestructuras y servicios. Brasil es considerado un mercado interesante en tecnología, automatización y maquinaria. En particular, el sector textil y la maquinaria asociada han mostrado un fuerte aumento, con un crecimiento del 20,8% en importaciones en 2024. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un factor clave para fortalecer más los lazos económicos actuales. Existe un convenio para evitar la doble imposición vigente desde 1974 (modificado en 2006) que facilita las operaciones comerciales.

El creciente flujo de inversiones entre España y Brasil tiene visos de consolidarse en el futuro. El presidente brasileño agradeció especialmente a los empresarios españoles su firme respaldo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, destacando la defensa "elocuente" que, a su juicio, realizan de Brasil como destino de inversión. Durante su intervención, el presidente brasileño destacó los importantes avances económicos del país, resaltando la estabilidad fiscal, económica, jurídica, social y democrática como elementos clave para atraer inversión extranjera. También mencionó hitos como la reciente reforma tributaria —impensable hace unos años— y el control de la inflación, que registra sus niveles acumulados más bajos en los últimos años. Por último, subrayó el impulso inversor en sectores estratégicos como el farmacéutico y el transporte aéreo, reafirmando la voluntad de Brasil de consolidarse como un socio fiable y un mercado de grandes oportunidades para empresas internacionales.

La vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, resaltó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, las alianzas entre España y Brasil adquieren un valor estratégico, no solo para reforzar los lazos económicos bilaterales, sino también para fortalecer la seguridad, la resiliencia y la estabilidad de las cadenas de suministro. “España y Brasil hemos venido trabajando a ambos lados del Atlántico para avanzar en una misma dirección. No como simples socios comerciales, sino como aliados estratégicos que quieren construir juntos un futuro más limpio, más justo y más competitivo”, declaró Aagesen. Queremos impulsar un crecimiento sostenible, basado en la ciencia, la innovación, la transición energética y la cooperación industrial, concluyó la Ministra. A su vez, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, aseguró que "Brasil es un socio estratégico, prioritario para España y un actor clave en Iberoamérica". En los últimos años, matizó, hemos consolidado unos vínculos basados en la confianza mutua, la complementariedad de nuestras economías y una creciente integración empresarial”, valoró. Esta relación se verá aún más reforzada con la entrada en vigor provisional, el próximo 1 de mayo, del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que España y Brasil han impulsado con determinación. Para las empresas de ambos lados del Atlántico, subrayó López, este acuerdo supone cadenas de valor más sólidas, mayor competitividad y más oportunidades en sectores clave como la industria, la agricultura, la energía o los servicios.

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En el encuentro participaron el presidente y CEO de APEX Brasil, Laudemir Müller; y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Intervinieron además a lo largo de la jornada el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Fernando Elías Rosa; su homólogo de Energía y Minas, Alexandro Silveira; la vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; y los máximos representantes de destacadas instituciones y empresas de ambos países.