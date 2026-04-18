Cuerpo impulsa la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato promovieron este sábado en Barcelona la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común. Cuerpo y Mazzucato presentaron esta propuesta en el marco del evento Movilización Progresista Global que tiene lugar estos días en la capital catalana con presencia de dirigentes internacionales de izquierda de decenas de países.

Este Consejo Global surge como espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia.

España, país anfitrión

Cuerpo liderará este Consejo, junto con Mariana Mazzucato, y España actuará como primer país anfitrión. Además, contará con la participación de ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida. "Es un placer formar parte de este club y también ser su anfitrión. Estoy seguro de que contaremos con muchos más socios académicos y ministros de finanzas que querrán unirse. Espero que podamos hacer una buena contribución al futuro", ha valorado.

Cuerpo ha defendido "hablar de economía de una manera diferente, para no recurrir siempre a las mismas soluciones cuando se atraviesa una crisis", y ha abogado por crecer con propósito. Además, ha puesto a España como "un ejemplo claro de que el crecimiento económico y la modernización pueden impulsarse sin renunciar a la responsabilidad medioambiental, fiscal y social".

Por su parte, Mazzucato ha agradecido a Cuerpo que acepte liderar la iniciativa: "Necesitamos una nueva manera de pensar la economía, no con el Estado siempre expuesto, corrigiendo los mercados, sino moldeando y creando valor de una manera completamente diferente". "El bien común no es un eslogan: es un marco operativo para repensar cómo funcionan los mercados desde su origen: a quién sirven, qué recompensan y qué voces cuentan", explicó Mazzucato., denunció la profesora de la University College London (UCL).

Primera reunión en verano

El nuevo consejo celebrará su primera reunión en el verano de 2026 y se convocará de manera presencial en los márgenes de eventos globales como las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI y la COP. Una segunda reunión presencial está prevista en Madrid en la primavera de 2027, con el objetivo de finalizar unos principios económicos actualizados y una agenda de reforma asociada en el otoño.

Este Consejo pretende impulsar un nuevo pensamiento económico basado en políticas más eficaces, mejores prácticas institucionales y la reforma del sistema multilateral, sobre los principios de justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global.