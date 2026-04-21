Transporte
Blablacar cierra su negocio de operador de autobuses por las pérdidas recurrentes
La empresa justifica su decisión, que supondrá la pérdida de 40 empleos, porque "no existen perspectivas de mejora" en "un mercado muy competitivo"
EFE
La plataforma de coches compartidos Blablacar anunció este martes que cierra su negocio de operador de autobuses que se concentraba esencialmente en Francia porque ha tenido pérdidas "recurrentes e importantes" y porque "no existen perspectivas de mejora" en "un mercado muy competitivo".
La empresa explicó en un comunicado que el fin de esta actividad "alejada" de lo que es el eje de su negocio, que se explica por las "dificultades económicas estructurales" de la marca Blablacar Bus, supondrá la supresión de 40 empleos y aseguró que estará "plenamente movilizada" para acompañar a los afectados.
Su división española precisó que este cese de la actividad de autocares concierne igualmente a "un número reducido de rutas" que conectan "ciudades de España y Portugal con otras ciudades europeas". "La estrategia de desarrollo de la plataforma en los otros 20 países en los que está presente -añadió- es la distribución de billetes de operadores locales de autobús, y en algunos de ellos como España, también de tren, para proponer una oferta multimodal diversa y completa a sus usuarios"
Un modelo que va a continuar y que "combinado con la capilaridad de aporta el coche compartido, permite ofrecer una movilidad colectiva más integrada, más eficiente y que se adapte mejor a las necesidades de los viajeros".
Blablacar inició su negocio de autobuses al comprar Ouibus en 2019 y se convirtió así en operador de una red en la que trabajaba con otras empresas de autocares a las que remuneraba al margen del nivel de ocupación, de forma que soportaba el riesgo económico.
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros