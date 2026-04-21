La CNMC se blinda frente a reclamaciones por el apagón: “En ningún momento hubo vacío normativo y había mecanismos suficientes”

Un año después del gran apagón aún está pendiente de determinar (o de repartir) las responsabilidades y de establecer quién o quiénes fueron los culpables. Y un año después continúa el cruce de señalamientos y autoexculpaciones. Un juego, un choque, en el que participan el gestor del sistema Red Eléctrica, todas las compañías energéticas y también las Administraciones y las instituciones reguladoras.

Frente a las acusaciones sobre la tardanza en reforzar parte de la normativa para robustecer el funcionamiento del sistema eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insiste en que el día del histórico ‘cero eléctrico’ había recursos regulatorios suficientes para evitarlo. Sólo había que cumplirlos, y para esclarecer posibles incumplimientos el regulador acaba de aprobar la apertura de una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y también a grandes energéticas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol.

“No estuvimos en ningún momento en un vacío normativo”, ha sentenciado la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en la que probablemente era su última comparecencia en el Congreso de los Diputados a las puertas de que expire su mandato el próximo junio. “Se puede afirmar que el 28 de abril los mecanismos regulatorios y técnicos disponibles eran suficientes para gestionar adecuadamente el sistema”.

La CNMC estuvo durante años tramitando un nuevo procedimiento de operación del sistema eléctrico clave, pero que no llegó a aprobarse hasta después del apagón. El Procedimiento de Operación 7.4, que regula el servicio complementario del control de tensión en la red de transporte de energía eléctrica y que no se actualizó hasta un mes después de haber ocurrido el cero eléctrico. Pero Fernández ha negado que se pueda hablar de vacío normativo, dado que el día del apagón había un procedimiento de operación vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento, y que era conocido por los agentes y por el operador del sistema. Y que ahora se está investigando si efectivamente todos los operadores estaban cumpliendo.

La presidenta de la CNMC ha insistido en que, pese a la apertura de varios expedientes sancionadores por el apagón por posibles incumplimientos de la normativa que estaba vigente el día del apagón, no se puede determinar una sola causa que originara el incidente. "El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", ha apuntado.

Competencia ha detectado diversos indicios de incumplimientos, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. De manera inicial, el único expediente por una posible infracción muy grave es el de Red Eléctrica, mientras que la veintena restante de investigaciones a las energéticas son por faltas graves que no habrían supuesto un riesgo para el suministro y que corresponderían a comportamientos de los dos años anteriores al apagón y no sólo en el día del colapso.

El coste del ‘escudo antiapagon’

Red Eléctrica de España activó justo después del gran apagón un modo de ‘operación reforzada’ para reducir el riesgo de un nuevo colapso y que tiene como contrapartida un aumento del precio de la electricidad que pagan todos los clientes en su factura. El coste que está teniendo esta suerte de escudo ‘antiapagón’ también ha sido motivo de choque entre el gestor del sistema y las grandes eléctricas. Mientras que REE cifró el sobrecoste de 514 millones de euros hasta finales del año pasado (666 millones hasta marzo de este ejercicio), mientras que un informe encargado por las eléctricas lo elevaban hasta los 1.100 millones.

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La presidenta de la CNMC ha respaldado los cálculos de Red Eléctrica frente a los de las energéticas. “En nuestra opinión las cifras correctas son las de Red Eléctrica. Con un coste de unos 660 millones, que representa un 4% del coste total de lo que pagamos todos en energía. Unos 4 céntimos al día para los clientes de PVPC [la tarifa regulada de la luz]”, ha explicado Fernández en el Congreso. “Pese al sobrecoste de la ‘operación reforzada’, los precios de energía siguen siendo más baratos que en 2023”, ha apuntado.