Los hoteleros españoles exhiben músculo ante la incertidumbre global

La III del Foro Sector Hotelero, organizada por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y ‘activos’, arrancó este martes en el hotel Barceló Torre de Madrid con un primer diálogo centrado en la evolución del negocio hotelero y las perspectivas del sector en un contexto internacional marcado por la volatilidad. El encuentro, que se celebra bajo el lema ‘La Edad de Oro del Sector Hotelero: Transformación y Nuevas Perspectivas’, cuenta con el patrocinio de Barceló y PwC y la colaboración de Hotelverse, LG Electronics y The Hotel Factory.

La jornada comenzó con la intervención de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, que situó el debate en una doble perspectiva: la del extraordinario rebote del turismo español tras la pandemia y la de los nuevos desafíos que vuelven a condicionar el mapa global. Moll recordó que hace dos años la pregunta era si el sector recuperaría los niveles previos a la crisis sanitaria. Hoy, defendió, el balance es más ambicioso: el turismo no solo ha recuperado su pulso, sino que ha entrado en una nueva fase de crecimiento, con un tejido empresarial más fuerte, más tecnológico y con mayor capacidad de adaptación.

Sobre esa idea pivotó también la primera conversación del foro, en la que participaron Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló; Raquel Sánchez, presidenta de Paradores de Turismo, y Joan Trian Riu, consejero directivo del Grupo Riu. Los tres coincidieron en un diagnóstico: el negocio hotelero encara el actual ciclo con cautela, pero también con la confianza que da haber superado en las dos últimas décadas crisis de enorme magnitud, desde el 11-S a la crisis financiera, la pandemia o la guerra en Ucrania.

Barceló defendió que el turismo ha demostrado una resistencia extraordinaria y subrayó que, pese a la sucesión de sobresaltos geopolíticos, el sector sigue siendo una de las grandes fortalezas de la economía global. A su juicio, la clave ha estado en crecer con estructuras sólidas y balances saneados que permitan absorber el impacto de escenarios adversos. En esa línea, explicó que el grupo mantiene una estrategia de expansión apoyada en una base financiera robusta, con especial atención a mercados como México, Marruecos y varias capitales europeas como Londres a la que le gustaría llegar, París y Roma donde abriendo el pasado año, así como al segmento urbano.

Trian Riu compartió ese enfoque prudente y advirtió de que, si las tensiones internacionales se prolongan, uno de los principales focos de presión llegará a través de las aerolíneas, afectadas por el encarecimiento del queroseno y las alteraciones en las conexiones, especialmente en Asia. Aun así, apuntó que España puede verse favorecida a corto plazo por su condición de destino seguro y refugio en un contexto de incertidumbre. El directivo de RIU subrayó además la importancia estratégica de México, un mercado especialmente atractivo por su cercanía a Estados Unidos, su enorme tamaño y la fortaleza creciente de la demanda doméstica.

En esa misma línea, Raquel Sánchez sostuvo que el turismo español ha vuelto a demostrar su capacidad de adaptación y defendió que, pese a la volatilidad del contexto, las perspectivas para 2026 siguen siendo positivas. La presidenta de Paradores reivindicó además el papel de la hotelería pública como instrumento para diversificar la oferta, vertebrar el territorio y poner en valor destinos de interior menos masificados. Sánchez avanzó que la compañía encara una nueva fase de crecimiento, con la próxima apertura del Parador de Veruela, en el Moncayo, y con nuevas oportunidades de expansión aún en análisis.

Otro de los grandes ejes del diálogo fue la inteligencia artificial y su impacto en el negocio. Los intervinientes coincidieron en que la tecnología ya está ayudando a transformar la comercialización, la segmentación del cliente y la eficiencia operativa. Barceló destacó que su grupo alcanzó en 2025 un hito histórico al lograr que el 40% de sus ventas procedieran ya de canales directos propios, un avance que refuerza la autonomía comercial de las cadenas. Sánchez incidió en la necesidad de que las compañías estén presentes en los nuevos entornos de decisión del viajero, cada vez más influidos por herramientas conversacionales y sistemas de recomendación.

Noticias relacionadas

Pese a ello, tanto Barceló como Trian Riu defendieron que la esencia del negocio hotelero seguirá siendo profundamente humana. Porque, por mucha tecnología que se incorpore a procesos, reservas o atención previa, la experiencia turística continúa dependiendo de un servicio presencial, personalizado y vinculado a un destino físico. Esa combinación entre innovación y hospitalidad, entre transformación y cercanía, fue precisamente una de las ideas fuerza con las que arrancó un foro que busca anticipar hacia dónde se dirige uno de los sectores más estratégicos de la economía española.