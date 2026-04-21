Nestlé anuncia un ere para despedir a 300 personas en España

Nestlé pretende despedir a 300 personas en España. Así lo ha comunicado la compañía a los trabajadores de los distintos centros que esta multinacional suiza tiene distribuidos por el país, que suman un total de 4.158 personas. Lo hará mediante un expediente de regulación del empleo (ere), que se enmarca en el plan de reducción de la plantilla que tiene la compañía a nivel global: el grupo anunció el pasado otoño su intención de recortar 16.000 empleos en total, pero todavía nadie se había pronunciado sobre como eso afectaba a España.

Según un comunicado, esta medida responde a la evolución del sector —el del gran consumo— que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución. Este contexto impulsa la necesidad de adaptar la Compañía a los retos actuales del mercado y de avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas, mediante la automatización y digitalización de procesos, para asegurar la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo.

"Tras realizar un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes, la compañía ha determinado que el ajuste afectará a un máximo de 301 posiciones en oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en seis de sus centros de producción en el país", precisa el comunicado.

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"La dirección de Nestlé España ha manifestado su voluntad de afrontar este procedimiento bajo los principios de transparencia y respeto", prosigue. "El proceso se desarrollará mediante una interlocución honesta con la representación legal de los trabajadores, con el objetivo de explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer el apoyo y acompañamiento necesarios a los profesionales afectados durante todas las etapas de la transición", concluye.