La compra de viviendas modera su caída un 0,5% en febrero, hasta las 59.689 operaciones

La compraventa de viviendas bajó en febrero un 0,5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.689 operaciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el segundo mes del año, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos después de que en enero bajara un 5%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2%, hasta las 45.881 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, hasta las 13.808 operaciones.

El 93,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en febrero fueron viviendas libres y el 6,3%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.938 operaciones, las mismas que en febrero de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 7,9%, hasta un total de 3.751 transacciones.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas subió un 3,8%, con avances del 1,7% para las viviendas nuevas y del 4,5% para las usadas.

En los dos primeros meses del año, las compraventas de vivienda bajaron un 2,8% respecto al mismo periodo de 2025, con retrocesos del 2,7% en el caso de las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,8% en las de viviendas de segunda mano.

Nueve comunidades recortan la compraventa de viviendas

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el segundo mes del año, con 12.037, seguida de Cataluña (10.389) y Comunidad Valenciana (8.944).

En ocho regiones se vendieron el pasado mes de febrero más viviendas que en igual mes de 2025 y en nueve se vendieron menos, principalmente en Murcia, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 14,8%, y La Rioja y Galicia, con descensos del 12,5% y del 12%, respectivamente.

Por contra, entre las ocho comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda, destacaron los incrementos de Navarra (+18,7%), Canarias (+7,9%), Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%).

Las fincas transmitidas suben un 0,7%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de febrero las 203.513 fincas, un 0,7% más que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 0,5% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 7,1% interanual; las transmitidas por herencia retrocedieron un 6%, y las operaciones por permuta disminuyeron un 12,1%.

El 87,6% de las compraventas registradas en febrero correspondieron a fincas urbanas y el 12,4% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 57,8% fueron compraventas de viviendas.

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El número de compraventas de fincas rústicas bajó un 0,8% interanual y se situó en 14.658, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, aumentó un 0,7%, hasta las 103.231.