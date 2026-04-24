Google invertirá 40.000 millones de dólares en Anthropic, 10.000 millones de inmediato

Google ha anunciado este viernes que invertirá 40.000 millones de dólares en la 'startup' de inteligencia artificial (IA) Anthropic para impulsar su crecimiento en este área de desarrollo. La filial de Alphabet inyectará inmediatamente 10.000 millones de dólares, basándose en la valoración actual de Anthropic de 380.000 millones de dólares, mientras que los 30.000 millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertos criterios de rentabilidad y objetivos.

Anthropic es una empresa de investigación y seguridad en IA que desarrolla programas basados en modelos de lenguaje natural. Su producto principal es Claude, una familia de modelos de IA tipo 'chatbot'. Uno de sus programa, Mythos, se hizo célebre recientemente al ser capaz de piratear las propias redes de la compañía con su propia capacidad de adaptarse al entorno y de desencriptar claves y accesos críticos. Sus capacidades podrían multiplicarse en un futuro con computación cuántica. Debido a su peligrosidad potencial, su acceso está restringido.

En los últimos días, distintos medios especializados ya habían apuntado el interés de fondos de inversión en apoyar el desarrollo de Anthropic, aupada a rival emergente de OpenAI, el referente de la IA a escala mundial. Lo curioso del anuncio de Google es que ya desarrolla sus propios modelos de inteligencia artificial a través de IA Gemini, competencia de del Claude de Anthropic.

Amazon y Anthropic anunciaron también una ampliación de sus acuerdos recientemente. Anthropic invertirá más de 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años en sus tecnologías en la nube de Amazon Web Services (AWS). Dentro de estos nuevos acuerdos, Amazon también invertirá 5.000 millones de dólares en Anthropic ahora y otros 20.000 millones en el futuro, sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos comerciales. Estas partidas se sumaban a los 8.000 millones de dólares que el gigante del comercio electrónico ya ha invertido en la 'startup'.

Anthropic ha potenciado una nueva herramienta de diseño de 'software' basada en IA. Y Google es uno de los principales proveedores de servicios en la nube de Anthropic, lo que probablemente ha supuesto una gran ventaja en los últimos meses, dado el auge del uso empresarial de Claude de Anthropic. El caso es que las firmas con avances prometedores en IA están aliándose entre si, incluso a múltiples bandas.

Un portavoz de Anthropic aseguró a EFE que Google es "un socio estratégico e inversor minoritario desde hace varios años", y que esta nueva inyección de capital se enmarca en la ampliación de la colaboración entre ambas compañías. Esa colaboración incluye el uso de chips TPU y servicios de Google Cloud, así como el despliegue de hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027, con la posibilidad de añadir capacidad adicional en el futuro.

Conforme a 'The Wall Street Journal', la operación se estructura sobre una valoración actual de Anthropic, que no cotiza en bolsa, de unos 350.000 millones de dólares (casi 299.000 millones de euros). Google ha invertido hasta ahora unos 3.000 millones de dólares (2.561 millones de euros) en Anthropic, según estimaciones del sector.

Anthropic agrega que la operación se produce en un contexto de "refuerzo de su infraestructura tecnológica y de crecimiento de su actividad", en un momento de fuerte competencia en el sector de la inteligencia artificial.

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La compañía aseguró recientemente haber alcanzado una tasa de ingresos de 30.000 millones de dólares anuales, frente a los cerca de 9.000 millones registrados a finales del año pasado, gracias al crecimiento de su herramienta estrella, Claude Code. Asimismo, Anthropic ha informado de que ha asegurado compromisos de financiación por hasta 65.000 millones de dólares (55.490 millones de euros) en las últimas semanas, procedentes de distintos inversores y acuerdos de infraestructura, mientras busca ampliar su capacidad de computación para responder al aumento de la demanda de sus servicios y reforzar su posición frente a competidores como OpenAI.