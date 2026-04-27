El Ibex 35 abre con una ligera subida pendiente del petróleo y Oriente Próximo

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con un avance del 0,22%, hasta situarse en los 17.712,9 puntos, en una jornada marcada por la evolución de los precios energéticos y la tensión geopolítica en Oriente Próximo. El petróleo Brent, referencia en Europa, supera ya los 107 dólares por barril.

En concreto, el Brent repuntaba más de un 2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta alcanzar los 107,5 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se negociaba en torno a los 96 dólares, con una subida del 1,8%.

El gas natural en el mercado holandés TTF, referencia europea, también registraba un ligero incremento, cercano al 0,1%, hasta los 44,9 euros por megavatio hora.

Los mercados, atentos a las negociaciones entre EEUU e Irán

Los inversores permanecen pendientes de nuevas señales sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de consolidar el alto el fuego y desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita alrededor de una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El Ejército estadounidense informó este domingo de que ha ordenado a 38 buques dar media vuelta o regresar a puerto en el marco del bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Irán ha calificado esta actuación como una “violación del alto el fuego” acordado entre ambos países.

Según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU, las fuerzas estadounidenses han dado instrucciones a esos 38 buques para que abandonen la zona. La medida se produce unas dos semanas después de que Washington decretara el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, bloqueando completamente la navegación en esta área clave.

El bloqueo estadounidense en la salida al golfo Pérsico incluye el despliegue de tres portaaviones, una decisión sin precedentes en más de dos décadas, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003.

Agenda económica y empresarial en España

En España, el Gobierno celebra este lunes la segunda edición del ‘Invest in Spain Summit’, un foro destinado a reforzar la atracción de inversión extranjera directa y promover nuevas alianzas en sectores estratégicos.

En el ámbito empresarial, Aena abonará hoy a sus accionistas un dividendo único de 1,09 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025. El gestor aeroportuario repartirá 1.635 millones en dividendos tras un 2025 de beneficios récord.

Por su parte, Línea Directa comunicó que obtuvo un beneficio neto de 23,4 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La aseguradora atribuye esta mejora al aumento de clientes y al crecimiento de los ingresos en todas sus líneas de negocio, que le permitieron superar por primera vez los 300 millones de euros de ingresos trimestrales.

Asimismo, Grenergy anunció la firma de un acuerdo de ‘tolling’ financiero para el sistema de almacenamiento de su proyecto híbrido ‘Escuderos’, ubicado en Castilla-La Mancha. El pacto se ha cerrado con una ‘utility’ internacional con calificación ‘Investment Grade’ por parte de Moody’s y Standard & Poor’s.

El BCE, otra referencia clave de la semana

Además del conflicto en Oriente Próximo, los mercados estarán atentos esta semana a la reunión del Banco Central Europeo (BCE), prevista para el jueves 30 de abril. Varios miembros de la institución se inclinan por mantener sin cambios los tipos de interés, ante la incertidumbre sobre el impacto económico del conflicto en la región.

El BCE, presidido por Christine Lagarde, ya mantuvo los tipos en torno al 2,15% en su anterior reunión, una posición que conserva desde junio de 2025. No obstante, la institución advirtió entonces del posible repunte de la inflación en la zona euro durante los próximos meses por la presión de los precios energéticos derivada de la guerra.

Subidas generalizadas en Europa

En este escenario de cautela, las principales Bolsas europeas cotizaban al alza en la apertura. Fráncfort avanzaba un 0,3%, París subía algo más de un 0,2% y Londres se mantenía prácticamente plana, con un leve retroceso del 0,03%.

Las Bolsas asiáticas también cerraron mayoritariamente en positivo, aunque con excepciones como el Hang Seng de Hong Kong, que cedía un 0,2%.

En Japón, el Nikkei, principal índice de la Bolsa de Tokio, cerró por primera vez por encima de los 60.000 puntos desde el inicio de su cálculo en 1950. El índice terminó la sesión con una subida del 1,38%, hasta los 60.537,36 puntos, su nivel de cierre más alto de la serie histórica, según datos de Japan Exchange Group.

El Kospi surcoreano avanzó un 2,2%, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china se revalorizó un 0,4%.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones apuntaban a una apertura ligeramente negativa, mientras que los del Nasdaq anticipaban ganancias. El viernes, el Dow Jones cerró con una caída del 0,1%, frente al avance de casi el 2% registrado por el Nasdaq.

Solaria, Acciona Energía e Indra lideran las subidas del Ibex

Dentro del Ibex 35, los mayores avances correspondían a Solaria, con una subida del 2,15%; Acciona Energía, que ganaba un 1,9%; e Indra, con un repunte del 1,4%.

En el lado contrario, las mayores caídas eran para Iberdrola, que cedía un 0,5%; Telefónica, con un descenso del 0,41%; y Naturgy, que retrocedía un 0,37%.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro recuperaba terreno frente al dólar y se cambiaba a 1,1731 dólares. En la deuda, la rentabilidad del bono español a diez años subía hasta el 3,48%.