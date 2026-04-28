Guerra en Irán
Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz
EFE
Dubai
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- Synergym, un nuevo gimnasio en Plasencia de 1.100 metros cuadrados con una inversión superior al millón de euros
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Festival Primeras Flores Amarillas' en Plasencia: así son las normas de acceso al homenaje a 'Robe
- 20 años de tráfico fluido, la gran promesa de la M-30 de Cáceres
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)