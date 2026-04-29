Los expertos apuestan por que el BCE y la Fed pausarán los tipos pese a la amenaza de la guerra de Irán

Pese a los temores de que la inflación se dispare y los precios de la energía alcancen cotas inasumibles para ciudadanos y profesionales, todo apunta a que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal (Fed) aún no tienen claro que subir los tipos sea la receta contra la guerra de Irán. Tanto los expertos como el mercado auguran que ambos organismos mantendrán los tipos intactos, en el 2% y el 3,50%, respectivamente, en dos contextos bastante diferentes. El banco central estadounidense publica su decisión el miércoles a las 20:00, mientras que el europeo lo hará el jueves a las 14:15.

El pasado martes, los mercados daban sobrada ventaja a unos tipos sin cambios en ambos casos. En el caso del BCE, el 92% de las posibilidades descontaban este escenario, mientras que el 8% restante se decantaba por una subida. En cuanto a la Fed, no había duda: el 100% de las probabilidades eran para una reunión sin cambios. Así, los analistas consideran que los supervisores europeos y estadounidenses optarán por prolongar su estrategia de recopilar información antes de tomar una decisión que, de errar, puede llegar a ser contraproducente.

Lagarde da pistas

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha sido algo críptica en sus declaraciones, pero dejando claramente un sesgo a favor de esperar. La banquera francesa reafirmó en un discurso durante el 75 aniversario del Bundesbank la necesidad de "recopilar más datos" antes de tomar una decisión. Aun así, la presidenta del BCE afirmó que no se comprometía "de antemano" con una trayectoria específica de los tipos de interés, pero que están "decididos a garantizar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo".

Sin embargo, una muestra más clara de la postura europea la dio el gobernador del banco central de Grecia, Yannis Stournaras. En el marco del Foro Económico de Delfos, el banquero central consideró que la mejor opción que tiene ahora el banco es "esperar". "Por el momento, todas las estimaciones que tenemos indican que la inflación, por el momento, repito, podría ser menor que en nuestro escenario base este año, dadas las circunstancias actuales y si la guerra termina pronto", defendió.

En cuanto al futuro, los expertos sí que consideran altamente probable una subida de tipos. Martin Wolburg, economista sénior de Generali AM, descuenta una subida de 25 puntos básicos en los tipos, hasta el 2,25% para la próxima reunión del BCE, que tendrá lugar el 15 de junio. Estas proyecciones se encuentran sujetas a su escenario base, que contempla que el alto al fuego conduzca a un acuerdo de paz, con la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz.

Powell no se mueve en su última reunión

En cuanto a la Fed, la reunión que se celebrará el miércoles supone el fin de una era. El mandato de su presidente, Jerome Powell, finaliza en mayo, y lo sucederá el candidato auspiciado por Trump, Kevin Warsh. Durante su estancia en la Fed, Powell ha tenido que enfrentarse a descalificaciones, cuestionamientos y hasta insultos del mismo presidente que lo aupó hasta el cargo —Trump—, por su negativa a bajar los tipos de interés, tal y como le reclamaba el presidente.

La llegada de Warsh peligró la pasada semana. Su nominación debía obtener el visto bueno del Comité Bancario del Senado, ante el que Warsh compareció. Sin embargo, un senador republicano, Thom Tillis, se negó a dar su voto a favor hasta que la Administración Trump cerrase la investigación emprendida contra Powell por supuestos sobrecostes en el presupuesto de la reforma del edificio de la Fed, lo que finalmente hizo.

Tras ello, Tillis confirmó que apoyaría a Warsh, al que considera "un candidato perfecto" para presidir la Fed. Sin embargo, había bloqueado su nombramiento como medio de presión para que retiraran los cargos contra Powell, con el fin de asegurar "que el Departamento de Justicia no estaba siendo empleado como un arma para amenazar la independencia de la Reserva Federal".

La Fed está bien posicionada

En cuanto a los analistas, François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel AM, considera que la Fed mantendrá los tipos al estar "bien posicionada para hacer frente a los riesgos sobre la inflación y el empleo". Así, los expertos creen que la nueva Fed de Warsh abordará un enfoque flexible: "un recorte de tipos sigue siendo posible si la inflación disminuye o si el mercado laboral se debilita. Tampoco se puede descartar un endurecimiento adicional de su política, aunque esta opción no se contempla en el escenario central".

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Con la decisión prácticamente vista para sentencia, la atención se centrará en la última rueda de prensa de Powell al frente del organismo. Con todo, los expertos creen que llegarán las bajadas de tipos ansiadas por Trump. "Nuestra hipótesis de base sigue anticipando una reducción este año, muy probablemente en diciembre", señala Paolo Zanghiri, economista senior en Generali Investments.