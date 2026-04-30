Resultados
Apple gana 71.675 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más
La empresa de la manzana divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones
EFE
Nueva York
El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 71.675 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17% más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17.
La empresa de la manzana mordida, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones de dólares, un 16 % más, con el segmento de productos como motor de ingresos, pero con un gran crecimiento en el de servicios.
- María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos': el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado
- El operario de paquetería sigue en la UCI de Cáceres tras grave caída en el trabajo
- Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando