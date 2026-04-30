Petróleo
El brent supera los 120 dólares, su precio máximo desde 2022, ante el temor a la prolongación del bloqueo a Ormuz
Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62%
En lo que va de año, sube cerca del 94%
EFE
El barril de petróleo brent para entrega en junio cotizaba este jueves en hora de negociación asiática por encima de los 120 dólares, en medio de preocupación por un posible prolongamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz ante el estancamiento de las negociaciones entre Irán y EE. UU.
El brent, de referencia en Europa, se disparaba a su precio más alto desde 2022, según el medio británico Financial Times, ya que a las 2:33 GTM del jueves el barril crecía un 2,78 % y se colocaba en los 120.81 dólares.
Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.
La tensión se ha vuelto a recrudecer este miércoles, cuando se cumplieron 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.
El Ejército de Estados Unidos también informó de que ha impedido el paso de 42 buques procedentes o con destino a puertos iraníes, en el marco del bloqueo sobre esta estratégica ruta, mientras que las conversaciones para alcanzar un acuerdo siguen estancadas.
Según una exclusiva de Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que mantendrá el bloqueo de Ormuz hasta que Irán ceda a un acuerdo que contemple las preocupaciones nucleares de Washington.
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