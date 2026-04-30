Datos de las agencias de viajes
La guerra en Oriente Medio vuelve a poner de moda los viajes al Caribe y desinfla los planes de volar a Asia
El sector turístico insiste en que el conflicto en Irán no ha tenido un impacto grave y asegura que las reservas de cara al verano se han activado después de Semana Santa
Las aerolíneas programan un 5,7% más de asientos para el verano pese a la incertidumbre por la guerra de Irán
El conflicto bélico en Oriente Medio ha animado a muchos españoles a volver a poner a América Latina y, sobre todo, al Caribe, entre sus destinos favoritos para las vacaciones de este verano, según ha adelantado este jueves la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave). El conflicto bélico ha obligado a algunos aeropuertos del golfo Pérsico (en particular el de Doha y el de Dubái, donde muchos vuelos intercontinentales hacen escala) a modificar sus previsiones de tráfico, y eso ha castigado, en alguna medida, a los países asiáticos que tan de moda estaban hasta el año pasado. Con todo, ha puntualizado el vicepresidente de la entidad, Jordi Viñolas, "el hecho de que cada haya más conexiones directas a China, que ha casi duplicado la oferta en el último año desde Barcelona, ha permitido que el interés por ese país, igual que por Japón, se mantenga".
En términos generales, la asociación considera que el conflicto en Irán no ha tenido un impacto grave en el sector turístico, al menos de momento, por lo que prevé una "buena temporada de verano". Eso sí, recomienda adelantar la compra de billetes y reservas y, a para estar más tranquilos, aconseja hacerlo a través de una agencia, "que se va a hacer responsable de cualquier imprevisto que pueda ocurrir", ha subrayado Viñolas.
"La intención de viajar no se está perdiendo", ha agregado el presidente de Acave, Rafael Serra. Las principales afectaciones derivadas de la crisis han sido las dificultades de movilidad a través de esos 'hubs' del golfo Pérsico, por donde discurre aproximadamente el 35% del tráfico entre Europa y Asia, así como la incertidumbre respecto al combustible y las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz.
Desde después de Semana Santa, se ha producido una reactivación de la demanda que esperan que continúe al alza en los próximos meses de mayo y junio, dos meses que, según han afirmado, "definirán el resto de la temporada".
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