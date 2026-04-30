RESULTADOS
Indra gana 76 millones hasta marzo, un 28% más, tras elevar sus ingresos un 15%, hasta 1.334 millones
Confirma su hoja de ruta y mantiene sus objetivos financieros para 2026
EP
Indra obtuvo un beneficio neto de 76 millones de euros en el primer trimestre del año, un 28,4% más que los 59 millones de euros del mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía, que ha atribuido el incremento de sus ganancias principalmente a la "mejora operativa".
En los tres primeros meses del año el grupo facturó 1.334 millones de euros, un 15,2% más en comparación con los 1.164 millones del primer trimestre del ejercicio anterior, con todas las divisiones presentando crecimientos, destacando los avances de dos dígitos en Defensa y Gestión del Tráfico Aéreo (ATM).
En concreto, el negocio de Defensa de Indra disparó sus ingresos un 33% en el primer trimestre, mientras que la división de ATM facturó un 17% más y Minsait, su filial tecnológica, registró un avance del 1% en su cifra de ventas, igual que la parte de Movilidad. Asimismo, su negocio de Espacio casi quintuplicó sus ingresos.
- Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
- El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Cáceres activa la reforma que cambiará por completo la avenida Virgen de la Montaña
- Nuevo evento gastronómico en el parque Padre Pacífico de Cáceres: el Festival Mundial de Foodtrucks
- “Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos”: el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado
- Sensacional cerveza y pollo bien trabajado en la plaza alta de Cáceres
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias