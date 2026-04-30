El paro se mantiene en el 6% en la UE y retrocede al 6,2% en la eurozona en marzo

La tasa de desempleo se mantuvo en el 6 % en la Unión Europea y retrocedió una décima, hasta el 6,2 %, en la eurozona en marzo en comparación con febrero, según los datos ajustados estacionalmente publicados este jueves por Eurostat.

En marzo del año pasado, el nivel de paro se había situado también en el 6,0 % en el caso de los Veintisiete, y en el 6,3 %, para los países de la moneda única.

El número de personas sin empleo experimentó variaciones mínimas en marzo, con un ligero descenso de unas 2.000 personas en la UE, mientras que en la eurozona el número de parados aumentó en unas 65.000 personas.

Esto sitúa el número total de ciudadanos desempleados en 13,2 millones en la UE y 11 millones en la zona euro.

Finlandia y España a la cabeza del paro

España se mantuvo como el segundo país del bloque con la tasa de desempleo más elevada, en el 10,3 %, la misma que en marzo, solo superada por Finlandia, con en el 10,4 %.

Tras Finlandia, que se sitúa a la cabeza del desempleo en la UE desde octubre pasado, y España, los niveles más altos se observaron en Grecia (9 %), Suecia (8,7 %), Francia (7,7 %) y Dinamarca, Luxemburgo y Estonia (los tres con un 6,9 %).

En el extremo opuesto, las tasas más bajas de desempleo en marzo se registraron en Chequia (3,1 %), Polonia (3,3 %) y Eslovenia (3,9 %), mientras que Alemania se mantuvo entre las economías más sólidas con un 4,0 %.

El paro juvenil duplica el general

Entre los jóvenes, el desempleo siguió en marzo en niveles más de dos veces superiores a los de la población general tras aumentar una décima en la UE, hasta el 15,4 %, y mantenerse estable en el 14,9 % en la eurozona en comparación con el mes precedente.

Esto significa que más de uno de cada cinco desempleados en el bloque comunitario tiene menos de 25 años, en concreto, 2,9 millones de personas.

España volvió a registrar la tasa más elevada de paro juvenil de la UE, con un 24,3 %, una décima menos que en el mes previo, seguida de cerca por Suecia (24,2 %), Finlandia (22,3 %) y Francia (20,5 %).

Por el contrario, los países con los menores niveles de desempleo entre sus jóvenes fueron Alemania (7,5 %), Países Bajos (8,9 %), República Checa (10,0 %), Austria (11,1 %) y Polonia (12,1 %).

Mayor desempleo entre las mujeres

El desempleo siguió siendo más alto entre las mujeres (6,2 % en la UE y 6,5 % en la eurozona), que entre los hombres (5,7 % y 6,0 %) en marzo.

La tasa se mantuvo estable en la zona de la moneda única para ambos sexos, mientras que en la UE solo varió una décima a la baja para los hombres.

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