¿La IA destruye empleo? ¿Suben los salarios? ¿Hacemos muchas horas extra? 5 gráficos para este Primero de Mayo

Casi cuatro años después de que el mundo descubriera Chat GPT y la ristra de 'chatbots' que han ido popularizandose, empresas y trabajadores van paulatinamente notando los efectos de la irrupción de la inteligencia artificial en el empleo. La IA destruirá y ya está destruyendo ocupación, a la vez que permite aumentar la productividad en distintos roles y también representa un tapón para el debtu profesional de los más jóvenes. Aunque más allá del fascinante impacto de la disrupción digital, el mercado laboral afronta otros retos no tan nuevos, pero igualmente en boga, como los excesos horarios, unos salarios que ante la crisis de Irán vuelven a correr el riesgo de perder poder de compra o una brecha de género que se va reduciendo, pero a paso de tortuga en algunos ámbitos.

No solo la IA ha irrumpido en el mundo del trabajo, sino también un malestar generalizado que sale, poco a poco, del ámbito exclusivamente privado y queda patente ante el aumento de las patologías de salud mental. Los trabajadores llegan a un nuevo Primero de Mayo con asignaturas pendientes y otras de nuevas y en este artículo repasamos los principales debates existentes actualmente en el mercado laboral.

Sí, la inteligencia artificial ya está destruyendo empleo. Son varios los estudios que apuntan en dicha dirección, si bien no todos con la misma fiabilidad y también hay empresas que están valiéndose del argumento de la disrupción digital para justificar despidos que poco tienen que ver con la IA. El centro de análisis Funcas publicó justamente esta semana un análisis particular del impacto en España y calcula que el impacto de la IA, a corto plazo, será negativo en términos de empleo.

Durante la próxima década destruirá entre 1,7 y 2,3 millones de empleos, especialmente administrativos y técnicos de nivel medio y superior. Destruirá unos empleos, pero también creará de nuevos, mayoritariamente perfiles técnicos y de gestión de sistemas de IA. Concretamente, Funcas augura alrededor de 1,6 millones, así que el saldo podría ser negativo entre 100.000 y 700.000 ocupados. No obstante, también transformará millones de empleos y alrededor de 3,5 millones de ocupados verán mejorada su productividad por los servicios complementarios que encontrarán en la IA.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del empleo en sectores expuestos a la inteligencia artificial.

Actualmente, la IA ya está teniendo sus primeros impactos, si bien la pérdida de ocupación en sectores como la programación, la información y comunicaciones o los oficinistas se explica también por otros factores, como la sobrecontratación que hubo durante la pandemia en las profesiones TIC. Sumando estos tres sectores y las artes gráficas, también sensibles a la creación de contenido automatizada, se han perdido casi 100.000 empleos durante el último año, en un contexto en el que el mercado laboral español ha ganado medio millón de ocupados.

La guerra de Irán está resucitando el fantasma de la invasión rusa de Ucrania y sus devastadores efectos sobre el bolisllo de los trabajadores españoles. Cuando los tanques rusos tomaron el Donbas, los precios de ciertas materias primeras y del combustible se dispararon, encareciendo la cesta de la compra a niveles nunca vistos en décadas. La inflación llegó a dispararse a dos digitos, si bien posteriormente se moderó, pero todavía los asalariados españoles pagan las consecuencias.

Gráfico que muestra la evolución del poder de compra en relación a los salarios e inflación. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Durante los últimos años, los salarios pactados por convenio colectivo han ido subiendo más que los precios, si bien los incrementos pactados no han sido suficientes para compensar el saldo negativo arrastrado. Desde 2021 hasta marzo de este año, un trabajador medio ha perdido un 6,1% de poder adquisitivo. Está por ver cómo siguen evolucionando precios y salarios durante los próximos meses y si la guerra de Irán genera o no un efecto dominó y vuelve a disparar el IPC -de momento ha invertido la tendencia y supera el 3%-. Y si los salarios se mantienen al alza o moderan su crecimiento, como se empezaba a intuir hasta ahora en los últimos datos de negociación colectiva.

Por el momento, CEOE y CCOO y UGT tienen pendiente renovar su acuerdo marco y definir cómo deben subir los sueldos durante los próximos años. Dicho acuerdo está actualmente bloqueado y los sindicatos deslizan que no esperan poder entrar realmente a negociar con los empresarios hasta que estos no celebren las elecciones patronales que tienen previstas para finales de este año.

Los sindicatos centraron el Primero de Mayo del año pasado en reivindicar la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La norma impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pretendía reducir el tiempo de trabajo a unos 11 millones de asalariados en España y finalmente fracasó en el Congreso, tumbada por los votos de PP, Vox y Junts. La dirigente de Sumar trató de compensar parcialmente su derrota parlamentaria sacando adelante una reforma de la norma del registro de jornada, con el objetivo de acotar las horas extras y reducir, 'de facto' , la jornada.

Gráfico que muestra la evolución de las horas extras realizadas cada semana. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

La reforma del registro de jornada la esperan los inspectores de Trabajo, que se quejan de que el actual sistema es deficitario y muchas empresas acaban contando la jornada de forma poco rigurosa y luego no se pueden acreditar cuántas horas trabaja cada empleado. Los cambios en el control horario han generado disenso en el Gobierno, si bien en las próximas semanas podrían ver la luz.

Durante mucho tiempo el Primero de Mayo se ha visto como el día del trabajador, de un hombre, blanco, vestido con mono azul y empleado en la industria. El mundo del trabajo ha ido mutando, la participación en las organizaciones sindicales de perfiles diversos también y poco a poco el debate sobre el modelo de cuidados ha ido ganando peso, si bien todavía presenta brechas de género relevantes. Una de estas está en los cuidados y varios expertos señalan su desigual reparto como uno de los focos luego de desigualdades que se traslada al mercado laboral y que explican, entre otros, que ellas cobren menos que ellos.

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Según los datos de la última 'Enquesta de qualitat i condicions de treball' de la Generalitat, la clase trabajadora tiene margen de mejora en la simetría de los cuidados. Mientras el 23,1% de los hombres afirman dedicar tres o más horas a la semana a tareas del hogar, la proporción de mujeres es del 44,4%. En muchas casas sigue instalada, 'de facto', la idea de que ellos ayudan y ellas llevan la carga principal. Mientras solo el 22% de los hombres afirma que hace todo o la mayoría de tareas domésticas, dicha proporción se eleva al 56% en el caso de las mujeres.

En los foros empresariales hay una persistente preocupación por el número de ocupados que cada semana faltan al trabajo por motivos de salud. Un debate poliédrico e incómodo para las administraciones y viciado a ojos de los sindicatos, que objetivamente se plasma en un aumento creciente de bajas por incapacidad temporal registradas por la Seguridad Social.

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Un punto que explica el aumento de bajas es el aumento de ausencias derivadas de patologías de salud mental, que se han doblado desde antes de la pandemia. Parte de ese malestar, los sindicatos consideran que se debe del estrés y las sobrecargas de trabajo y pretenden abordarlas a través de la nueva ley de prevención de riesgos laborales. Está fue aprobada en primera vuelta esta semana por el Gobierno, si bien todavía debe superar más trámites hasta llegar al Congreso y allí no tiene aseguradas las mayorías para prosperar.