Fontanero o electricista: las profesiones que se 'salvan' de la IA

El aspecto más polémico en torno a la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral es, posiblemente, hasta qué punto esta tecnología acabará con ciertos perfiles y, por tanto, enviará a más personas a la lista del paro.

En plena expansión de la IA, el mercado laboral español refleja sin embargo que existen profesiones tradicionales que gozan de una gran demanda y para las que es difícil encontrar candidatos, pese a la automatización.

Según el informe 'Estado del Mercado Laboral en España', realizado por la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs y Esade, el promedio de aspirantes por vacante se situó en 56 personas (frente a las 52 del año anterior). Sin embargo, existen oficios técnicos y manuales, como fontaneros, electricistas o transportistas, entre otros, "que presentan niveles significativamente inferiores" y se consolidan "como algunas de las áreas con mayores oportunidades de empleo", dicen desde la plataforma.

Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, señala que "este tipo de perfiles están afrontando un problema real de escasez de relevo generacional que provoca un impacto directo en la demanda. Asimismo, cabe destacar que se trata de trabajos altamente prácticos, poco estandarizables y difíciles de automatizar. Una combinación de factores que está contribuyendo a revalorizar a estos profesionales dentro del mercado laboral, donde la experiencia y la capacidad de respuesta en entornos reales siguen siendo determinantes".

Perspectiva de las profesiones, artes y oficios

En términos de volumen de oferta, el conjunto de la categoría de profesiones, artes y oficios continúa ganando peso dentro de mercado laboral. En 2025, concentró un total de 272.296 vacantes (un 12% del total de ofertas publicadas en la plataforma durante el periodo analizado). Esto representa un incremento del 6% en comparación con los puestos de trabajo ofertados el año anterior (255.718).

Por subsectores, los técnicos tienen un papel relevante en términos de demanda. El de electricidad registró 29.847 vacantes en 2025, mientras que el de fontanería casi alcanzó las 3.700 ofertas. Asimismo, en el acumulado de este 2026 (hasta marzo), contabilizan 7.957 y 1.370 puestos de trabajo, respectivamente. Otros como transporte, con 36.144 vacantes en 2025, destacan por su crecimiento interanual (un 9 % más); mientras que en lo que llevamos de año acumula 8.672.

Un trabajador realiza labores de fontanería. / Levante-EMV

No obstante, al analizar la demanda, la categoría de profesiones, artes y oficios no es una de las que más candidatos registra. En 2025, fueron 154.118 candidaturas. Pero sí es una de las que contabiliza un aumento más notable de aspirantes (48.057) en comparación con el año anterior.

Menos competencia

Si se analiza el nivel de competencia, los datos refuerzan la ventaja comparativa de estos perfiles. Mientras que la media del mercado se sitúa en 56 inscritos por vacante, la de profesiones, artes y oficios se posiciona en 37. Al analizar, además, las subcategorías, las cifras son significativamente inferiores.

En concreto, las más bajas corresponden a transporte, que registra una competencia de 19 aspirantes por vacante, y seguridad y vigilancia (22); también destaca electricidad, con 25, mientras que en fontanería esta cifra es de 26 candidatos por puesto.

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En conjunto, la combinación de un alto volumen de vacantes y una baja competencia consolida a los oficios técnicos como uno de los segmentos con mejores perspectivas de empleabilidad en el mercado laboral actual, según el informe.