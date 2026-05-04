Competencia lanza otra tanda de expedientes a raíz del apagón y suma más de 60 investigaciones a las energéticas a la espera de más anuncios

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sigue anunciando la apertura de nuevos expedientes sancionadores en el marco de las investigaciones desarrolladas tras el gran apagón. El organismo ha confirmado este lunes la incoación de otros ocho expedientes (seis a Naturgy, uno a Iberdrola y otro a EDP) por presuntas infracciones graves, y suma ya un total de 64 investigaciones exhaustivas a las grandes energéticas.

Competencia ha ido anunciando en las últimas semanas casi a modo de goteo la apertura de decenas de expedientes. El organismo ha ido detectando indicios de diferentes incumplimientos de la normativa por parte de las grandes energéticas, pero en la mayoría de los casos las posibles irregularidades no tienen relación directa con el ‘cero eléctrico’ de hace un año, pero sí se han descubierto a raíz de las indagaciones desarrolladas raíz del incidente.

Competencia de momento ha desvelado la incoación de 64 expedientes sancionadores. Hasta ahora sólo tres de ellos son procedimientos por presuntas infracciones “muy graves”, con multas previstas de hasta 60 millones de euros: uno a Red Eléctrica (en este caso, sí vinculado directamente a su actuación el día del apagón) y otros dos a las centrales nucleares de Almaraz (en las que comparten accionariado Iberdrola, Endesa y Naturgy) y de Cofrentes (controlada en solitario por Iberdrola).

El resto de procesos en marcha se trata de indagaciones por presuntas infracciones graves, por prácticas que no habrían supuesto un riesgo para la seguridad del suministro eléctrico, y que se reparten entre Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Totalenergies o Engie. Estos son los expedientes que ya se conocen, pero existe la posibilidad de que haya aún más sancionadores en marcha pero sobre los que se mantiene confidencialidad.

Algunas fuentes del sector apuntan que pueden rondar la media docena las incoaciones aún por anunciar, que aún no se han hecho públicos ni se conoce a qué compañías energéticas conciernen. Así que es previsible que el goteo de anuncios de aperturas de expedientes continúe en los próximos días o semanas.

Competencia no puedo anunciar la apertura de un procedimiento sancionador e incluirlo en el repositorio de su página web que agrupa todos estos expedientes de la Dirección de Energía del organismo hasta que las compañías investigadas acceden formalmente a la notificación legal emitida por el supervisor. Por eso no todos los expedientes se están conociendo a la vez a pesar de haber sido ya aprobados por la CNMC.

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En el caso de los expedientes a Naturgy conocidos este lunes, los sancionadores se suman a los cinco que la CNMC ya había hechos públicos anteriormente para la compañía. No obstante, la pasada semana, con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre, la compañía, en una conferencia con analistas, ya reconoció que había recibido un total de 11 procedimientos, aunque ninguno de ellos relacionados directamente con el incidente del apagón. En lo que respecta a Iberdrola, la energética supera la veintena de expedientes incoados ya por la CNMC.