Turismo
Emirates restablece la mayoría de sus rutas, pero con menos asientos que antes de la guerra en Irán
La aerolínea vuelve a operar el 96% de su red, pero su capacidad se sitúa en el 75% respecto a las cifras previas al conflicto en Oriente Medio
Emirates, la aerolínea más grande de Oriente Medio, vuelve casi a la normalidad. La compañía ha reanudado progresivamente sus servicios hasta restablecer el 96% de las rutas que operaba antes del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según ha anunciado este lunes. Sin embargo, la empresa mantiene una capacidad reducida, con el 75% de los asientos previos a la interrupción de los vuelos.
El motivo al que la compañía atribuye la menor oferta de asientos no tiene nada que ver con el coste del queroseno, sino que se trata de un ajuste de capacidad que se irá normalizando de forma paulatina con el objetivo de volver a la capacidad anterior al conflicto, según han confirmado fuentes cercanas a la aerolínea. En concreto, esta menor oferta tiene que ver con una menor frecuencia de algunos vuelos y al cambio de modelo de aviones utilizados.
En concreto, Emirates opera actualmente en 137 destinos repartidos por 72 países, con más de 1.300 frecuencias semanales.
El restablecimiento de las rutas de Emirates se enmarca en la apertura del espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos tras su cierre por el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que afectó a las principales compañías de la región. Emirates tiene su principal base en Dubái, el aeropuerto con más tráfico internacional del mundo, al servir de enlace entre Oriente y Occidente.
La aerolínea emiratí, que tuvo que operar durante semanas con un horario reducido por las restricciones del país, mantiene una política de reservas "flexible", lo que implica que las compras de billetes que se realicen después del 2 de abril tienen un cambio de fecha gratuito y quienes hayan realizado una reserva pueden bloquear una tarifa durante 24 horas "sin coste alguno".
Cuatro vuelos en España, Emirates opera a día de hoy cuatro vuelos diarios con origen o destino Dubái (dos con origen o destino Madrid y dos con origen o destino Barcelona), lo que garantiza la conectividad a destinos tan populares como Maldivas, Mauricio, Seychelles, Tailandia, Malasia, Indonesia, Japón, China, Kenia o Sudáfrica, entre otros. Además, Emirates cuenta con un vuelo diario desde Barcelona a México.
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