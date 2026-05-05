Bolsa
El Ibex 35 avanza más de un 1% y el petróleo se mantiene sobre los 113 dólares con el foco en Ormuz
El selectivo madrileño vuelve a poner el foco en la temporada de resultados tras ceder un 2,50% en la primera sesión de la semana
EP
El Ibex 35 ha dejado atrás la racha bajista este martes con una revalorización cercana al 1,11%. El selectivo madrileño vivió este lunes su cuarta peor sesión desde que estalló la contienda en Oriente Próximo, con una caída del 2,50% tras una serie de incidentes en el estrecho de Ormuz. Los inversores vuelven a poner el foco en la temporada de resultados este martes. El barril del Brent, la referencia de Europa, se mantiene sobre los 113 dólares aunque amanece con caídas. En paralelo, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los 104,8 dólares por barril.
Los valores más beneficiados este lunes son los títulos de Indra (+4,21%), ACS (+3,66%) e IAG (+2,50%). En el lado opuesto, los más rezegados son apenas dos valores, Solaria (-0,45%) y Cellnex (-0,10%). Esta mañana el mercado digiere los resultados del Banco Sabadell, que ganó un 29,1% menos.
En Wall Street, los futuros del S&P 500 se mantienen en verde, mientras que el resto de los parqués en Europa cotizan en positivo. En Asia, las plazas bursátiles de referencia en Japón, China y Corea no cotizaron este martes por festivo en el continente.
En el mercado de divisas, el euro se mantenía plano respecto del dólar y se cambiaba por 1,1689 'billetes verdes'
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Leire Muñoz: de crecer entre barras a liderar cuatro negocios hosteleros en Plasencia
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
- La Guardia Civil busca a un hombre fugado de un control rutinario en Serradilla: vestimenta oscura, gorra y mochila negra
- Esta es la guía completa de Womad Cáceres 2026: horarios, conciertos y actividades
- Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres
- Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura