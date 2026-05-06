La nueva Endesa acelera con un 24% más de beneficio y pide al Gobierno reformas para "desbloquear" su plan de 5.500 millones en redes

Una nueva Endesa echa andar con Gianni Armani a los mandos como nuevo consejero delegado y sustituto del histórico José Bogas. Y lo hace con unos resultados al alza. La eléctrica consiguió un beneficio neto de 725 millones de euros en el primer trimestre del año, un 24,4% más que el año pasado, y confirmó todos sus objetivos financieros para el conjunto de 2026 pese a la convulsión geopolítica y para el sector energética por la guerra en Oriente Medio.

Los ingresos de la eléctrica entre enero y marzo ascendieron a 5.824 millones de euros, con un descenso del 1,3% frente a los 5.899 millones de euros del primero trimestre de 2025. El resultado bruto de explotación (ebitda) de Endesa en los tres primeros meses de 2026 se situó en los 1.632 millones de euros, un 14% más que hace un año.

Endesa ratificó al mercado el cumplimiento de sus metas para el año 2026, con una hoja de ruta que anticia un ebitda de entre 5.800 y 6.100 millones de euros y un resultado neto de entre 2.300 y 2.400 millones de euros.

Endesa destacó que los resultados de este primer trimestre del año se vieron impulsados por el negocio de redes de distribución, gracias al nuevo marco regulatorio con la retribución al alza aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Armani destacó la “necesidad de acelerar la inversión en redes eléctricas” para dar cabida al crecimiento estructural de la demanda y garantizar la fiabilidad del sistema tras el apagón del año pasado.

“Las redes son la columna vertebral de la transición, ya que permiten la integración de energías renovables y fortalecen la seguridad general del sistema”, subrayó. Sin embargo, para que esto sea posible, la compañía reclamó como “esencial” el apoyo regulatorio, singualmente con la esperada próxima aprobación por parte del Gobierno del aumento del límite de inversión, que es “crucial para desbloquear el gasto de capital necesario en las redes de distribución”.

El nuevo plan estratégico de Endesa contempla unas inversiones de 5.500 millones de euros en los próximos tres años en redes, que están condicionadas a que el Ejecutivo quite el actual tope legal. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en una reforma que supondrá un incremento del 62% del actual límite de inversiones para impulsar la ampliación y mejora de las redes eléctricas, tanto de distribución (controladas por las grandes eléctricas) como de transporte (en manos de Red Eléctrica).

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