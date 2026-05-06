Muniesa (CaixaBank) alerta de una caída de la demanda de crédito por la guerra de Irán: "La incertidumbre ralentiza la toma de decisiones"

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha alertado de una disminución de la demanda de crédito en un contexto marcado por la guerra en Oriente Próximo. "En las últimas semanas, se empieza a notar una disminución de la demanda, son los primeros signos. Normalmente, la incertidumbre hace que se ralentice el crecimiento", ha precisado el directivo.

Muniesa ha pronunciado estas palabras en un desayuno de prensa organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, celebrado en el Palacio de Santoña, en Madrid. De esta forma, el directivo ha realizado su gran presentación en Madrid ante la comunidad empresarial, tras su nombramiento hace más de un año como presidente del banco catalán en sustitución de José Ignacio Goirigolzarri.

Al comienzo de su intervención, Muniesa ha valorado el escenario geoeconómico actual, profundamente marcado por la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de dos meses de duración y ha disparado los precios de la energía por el cierre del estrecho de Ormuz.

Paradoja

El banquero ha considerado que el escenario actual es "estructural, pero con muchos elementos coyunturales". "Estamos en medio de un nuevo desorden mundial. Siempre ha habido una potencia al mando y otra emergente, que intentaba sobrepasar a la que estaba al mando. Habitualmente, el que estaba al mando quería mantener el statu quo. La situación actual es paradójica: el que está al mando, EEUU, quiere cambiar el {"anchor-link":true} y la emergente, China, lo quiere mantener", ha reflexionado.

Muniesa ha entrado a valorar a su vez la volatilidad de los mercados a causa de la guerra en Irán, aduciendo que, cuando hay una mala noticia, los mercados lo notan poco, pero cuando llega una buena "se lo toman muy bien". "Los mercados creen que esto se va a solucionar, creen que el sentido común va a imperar y la situación se va a acabar arreglando", ha apuntado el presidente.

En cuanto al petróleo, el presidente de CaixaBank ha indicado que, suponiendo que el conflicto se arregle en un plazo de tiempo "razonable", los precios del petróleo se ubicarán en el entorno de los "80, 90 dólares, no en los 60 en los que estaba antes". Y ha matizado que "va a costar dos o tres años Vero por debajo de los 90".

Europa está protegida

Respecto a la afectación a Europa de esta misma guerra, Muniesa ha recordado que, hace dos meses, el Viejo Continente estaba "en un crecimiento débil", pero España tenía mejor posición. "Crecíamos más que el resto de Europa, con una inflación controlada y una situación económica muy tranquila". En cuanto al futuro, el banquero ha reconocido que "hay un cierto consenso de que esta crisis nos va a afectar, pero poco". "Si se arregla pronto, estaremos hablando de una afectación en torno a dos o cuatro décimas para el PIB".

La situación de España, a ojos del directivo, sigue siendo privilegiada, principalmente porque las rutas de aprovisionamiento de petróleo en nuestro país dependen en poca medida del estrecho de Ormuz. Pese a ello, no ha dejado de alertar del peligro de los efectos de segunda ronda, que tienen lugar cuando, a causa de la inflación, se suben los salarios y como consecuencia vuelve a repuntar la inflación. "Son muy difíciles de calcular, porque dependen de muchísimas variables y es donde están las dificultades".

Riesgos y oportunidades

Muniesa ha querido detenerse, además, en los riesgos y oportunidades a corto y medio plazo para las empresas a raíz de la situación actual. En cuanto a lo primero, ha destacado la geopolítica. "No hay un consejo de administración en el que no se hable de ella un buen rato cada sesión", ha remarcado. El envejecimiento y el cambio climático son otras dos amenazas que las compañías enfrentan en los próximos años según el directivo.

Atendiendo a este último reto, Muniesa ha afirmado que, en materia de sostenibilidad, las instituciones calculan esta métrica en función de "cuantos créditos prestamos a empresas verdes". "Si queremos de verdad la transición, hay que financiar a las empresas marrones para que se vuelvan verdes", ha recomendado el presidente.

Inmigración

En cuanto al reto del envejecimiento, el dirigente ha recordado que, según un estudio del INE y la Fundación Adecco, "en los próximos diez años se jubilarán cinco millones de personas en España, y llegarán a la edad de trabajar 1,8 millones. Por tanto, faltan tres millones". Como fórmula para atajar esta problemática, Muniesa ha reivindicado la inmigración, pero con un modelo distinto. "En los últimos años, la inmigración ha llegado para trabajar en hostelería, construcción y en el campo. Vamos a necesitar otro perfil, y esto tiene varias soluciones. Una es ayudarlos a que se formen, y puedan dar un cambio a la industria, y la otra es acoger inmigración con cierta formación", ha apostillado.