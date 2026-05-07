El BCE propone un supervisor de mercados europeo y un sistema tokenizado para fortalecer la integración financiera del bloque

En un momento de grave tensión geopolítica, marcado por el enfrentamiento entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de dos meses de duración, el Banco Central Europeo (BCE) sigue apostando por la integración financiera en Europa para fortalecer el continente como bloque.

Así se desprende de un estudio elaborado este jueves por el organismo presidido por Christine Lagarde, en el que advierte que, pese que ha mejorado notablemente desde finales de 2022, la integración no ha desbloqueado aún todo su potencial disponible en ámbitos como los préstamos bancarios, donde los transfronterizos solo representan el 14%, o los mercados de valores.

Mejora insuficiente

"En una era de fragmentación geopolítica, cambios tecnológicos e incertidumbre económica, garantizar que el sistema financiero de la Unión Europea sea sólido y competitivo no es solo un imperativo económico, sino una necesidad estratégica", ha señalado este jueves el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la presentación del informe, tal y como ha recogido 'Europa Press'.

Según pone de manifiesto el estudio, los indicadores de precio y cantidad muestran niveles nunca antes vistos en integración financiera. "La actividad transfronteriza ha aumentado en todos los segmentos del mercado, lo que ha facilitado un mayor reparto de riesgos y ha contribuido a que el sistema financiero de la zona del euro sea más resistente", amplía el documento.

Para la Unión Europea (UE) resulta crucial fortalecer su sistema financiero común, con el objetivo de poder plantar cara a dos potencias como EEUU y China, que cuentan con la ventaja de ser países, y no continentes. En cuanto al mercado de valores, el informe destaca un estancamiento de la inversión transfronteriza en acciones dentro de la zona del euro y la inversión extranjera directa intracomunitaria en mínimos históricos.

"Para aprovechar plenamente las ventajas de un sistema financiero unificado, las iniciativas políticas de la UE, las reformas del mercado único y la unión del ahorro y la inversión deben avanzar de forma conjunta. Si coordinamos nuestros esfuerzos, podremos construir un ecosistema financiero resiliente y unificado que impulse el crecimiento europeo y refuerce la competitividad global de la UE", ha reclamado De Guindos, que a finales de mayo dejará su puesto como vicepresidente del BCE al croata Boris Vujcic, al terminar su mandato de ocho años.

Tokenización, normas y supervisión

El vicepresidente saliente ha propuesto una serie de medidas para pisar el acelerador en lo que respecta a la integración financiera. "En primer lugar, un verdadero marco normativo único para los mercados de capitales. Esto implica seguir armonizando las normas y convertir las disposiciones de las directivas en reglamentos de aplicación directa en todos los Estados miembros de la UE", ha comenzado el vicepresidente.

Otra de las medidas propuestas por el banquero es un "ecosistema financiero tokenizado". El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Pierro Cipollone, afirmó en un discurso hace unos días que "la digitalización y la tokenización están transformando los pagos y las finanzas". La tokenización es el proceso de representar activos en redes digitales mediante tecnología de registro distribuido, y el BCE lo tiene entre sus mayores prioridades de cara al futuro, especialmente en su proyecto estrella: el euro digital.

Por último, De Guindos propuso "un marco de supervisión más europeo", que a sus ojos "reforzaría la resiliencia del sistema y eliminaría las barreras que aún limitan la integración transfronteriza de los mercados de capitales". A través de estas tres medidas —normas únicas, un ecosistema tokenizado y un supervisor europeo— el BCE cree que podrían construirse las bases de una integración financiera más profunda y un mercado de capitales más dinámico, potenciando la soberanía económica europea.

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"Si las empresas europeas van a triunfar a nivel global, necesitarán el apoyo de bancos competitivos", ha añadido De Guindos. Para el BCE, el "paso crucial" para incrementar la competitividad europea y profundizar la integración financiera es "la consecución de un mercado bancario verdaderamente único en el que el capital y la liquidez puedan circular a través de las fronteras y todos los depósitos estén protegidos por igual", ha concluido el vicepresidente del BCE.