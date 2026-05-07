El Ibex 35 abre con una subida del 0,17%, pendiente del petróleo y de un posible acuerdo entre EEUU e Irán

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con un avance del 0,17%, hasta situarse en los 18.134,7 puntos, en una apertura marcada de nuevo por la evolución del petróleo Brent, que cotizaba en torno a los 100 dólares por barril.

El precio del crudo se veía condicionado en las primeras horas de la jornada por las informaciones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que las autoridades iraníes han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y volvió a apuntar a un pacto inminente entre ambos países tras mantener conversaciones “positivas” durante las últimas 24 horas.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca había asegurado que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán.

En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en la apertura de las Bolsas europeas en torno a los 100,9 dólares, tras caer un 0,4%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se situaba en los 94,7 dólares, también con un retroceso del 0,4%.

En el ámbito macroeconómico, el Tesoro Público español volverá este jueves a los mercados con una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera captar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

En el plano empresarial, Dia ha comunicado que pondrá en marcha este jueves un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de tres millones de euros. La compañía prevé adquirir hasta 50.000 títulos, representativos de alrededor del 0,086% de su capital social.

Por su parte, Reig Jofre obtuvo un beneficio neto consolidado de 3,1 millones de euros en el primer trimestre del año, un 17% menos que en el mismo periodo de 2025. Sus ingresos también retrocedieron un 2%, hasta los 86,3 millones de euros.

Unicaja, de su lado, ha fijado los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles, conocidas como ‘CoCos’, dirigida a clientes profesionales y contrapartes elegibles, por un importe nominal de 500 millones de euros.

Asimismo, la junta de accionistas de Acerinox ha aprobado el pago de un dividendo complementario de 0,31 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se abonará el próximo 17 de julio.

Antes de la apertura del mercado, Amper comunicó que ha firmado un acuerdo vinculante con el fondo Nazca Capital para adquirir el 100% de la española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión, Sabadell lideraba las subidas del Ibex 35, con un avance del 0,93%, por delante de IAG, que ganaba un 0,91%, y Amadeus, con un repunte del 0,8%. En el lado de los descensos, Rovi caía un 2,5% y Merlin retrocedía un 1,5%.

El resto de principales Bolsas europeas iniciaba la jornada con un tono ligeramente positivo. Fráncfort y Londres abrían prácticamente planas, mientras que Milán avanzaba un 0,2% y París subía un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro se apreciaba frente al dólar y se intercambiaba por 1,1752 dólares. Por su parte, el interés exigido al bono español a diez años se mantenía en el 3,396%.