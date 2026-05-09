El Banco Sabadell aflora una exposición de 8,8 millones a la quiebra de Spirit Airlines, la primera aerolínea que colapsa por la crisis del combustible

El Banco Sabadell ha surgido como uno de los acreedores europeos en el concurso de la aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines, con una exposición de 10,4 millones de dólares (8,85 millones de euros) dentro de un crédito sindicado con una exposición de hasta 38 millones de dólares (32 millones de euros), vinculada principalmente a préstamos garantizados por aeronaves, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

La sucursal de Miami del banco vallesano concedió préstamos sindicados junto con Apple Bank y Wilmington Trust y ha presentado al menos cinco reclamaciones desde que Spirit se acogió por primera vez al Capítulo 11 —la ley de quiebras estadounidense— en 2025. Dentro de estas financiaciones sindicadas, figuran reclamaciones por 15,7 millones de dólares (13,4 millones de euros), otra de 13,6 millones (11,6 millones de euros) y varias de 3,7 millones (3,1 millones de euros).

Fuentes del mercado señalan, no obstante, que la exposición real del banco catalán ronda los 10,4 millones de dólares (8,85 millones de euros), ya que los créditos fueron concedidos dentro de estructuras sindicadas, junto con las dos otras entidades.

Spirit cierra la venta de los cuatro aviones

Además, las mismas fuentes señalan que se espera recuperar el 100% de la deuda. Por un lado, porque las aeronaves en garantía poseen un valor superior al importe pendiente y, por otro lado, porque Spirit ya ha recibido una propuesta de compra de 20 aviones —que incluye sus cuatro aviones—. El juez del proceso concursal ha aprobado la compra y la operación está pendiente de cerrar. En paralelo, las fuentes indican que los 10,4 millones de dólares representan menos del 0,13% de la cartera de crédito empresarial de la sucursal de Miami del banco.

En los últimos días, la aerolínea ha iniciado la devolución de su flota alquilada en el marco del proceso concursal, lo que permite a los grandes arrendadores recuperar activos. La flota de Spirit ha ido disminuyendo en los últimos años de 214 aviones hasta cerca de 100 aviones tras entrar en el proceso concursal.

Aviones de Spirit Airlines aparcadas en el Aeropuerto Newark Liberty International (Nueva Jersey). / Adam Gray / BLOOMBERG

Auge y caída de un gigante color amarillo canario

Spirit Airlines, identificable por su flota de aviones de color amarillo, suspendió sus operaciones el pasado sábado tras el fracaso de las negociaciones con la Administración Trump y sus principales acreedores. La línea aérea cesó sus operaciones a las 3.00 horas de la mañana hora de Nueva York tras un largo proceso concursal en Estados Unidos.

Spirit fue fundada en 1964 y se consolidó como un jugador clave en el mercado de bajo coste de Estados Unidos. La compañía se convierte en la primera línea aérea de gran tirón que se declara en quiebra por los costes derivados del estrecho de Ormuz en Oriente Próximo. El Gobierno de Trump estudió un rescate de la compañía por 500 millones de dólares (427 millones de euros) aunque eventualmente abandonó la operación tras la oposición del bloque republicano en el Congreso.

Noticias relacionadas

Además, Spirit tenía previsto salir del concurso este verano, tras alcanzar un pacto con sus acreedores clave, aunque su balance se deterioró de forma masiva tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo hace tres meses. Según los últimos documentos judiciales, la aerolínea explicó que su cierre repentino se debió a un "aumento masivo y prolongado de los precios del combustible", lo que provocó un "deterioro inesperado de su situación de liquidez". La empresa estaba a la espera de un posible rescate por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero finalmente no logró conseguir financiación de última hora.