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TSK saldrá este miércoles a Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción

La compañía ha completado "con éxito" el proceso de prospección de demanda y ya tiene todos los términos definitivos de su Oferta Pública Inicial (OPV)

Sede de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Sede de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Yago González

Oviedo

La empresa asturiansa de ingeniería TSK saldrá este miércoles a Bolsa con un precio de oferta de 5,05 euros por acción. La compañía, según ha informado en un comunicado, ha completado "con éxito" el proceso de prospección de demanda ("book building", en la jerga financiera) y ya tiene todos los términos definitivos de su Oferta Pública Inicial (OPV).

Según la información privilegiada comunicada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa emitirá 29.702.970 acciones nuevas a 5,05 euros cada una, lo que le permitirá captar aproximadamente 150 millones de euros brutos. De esa cantidad, solo 0,02 euros por acción corresponden al valor nominal, mientras que los 5,03 euros restantes se imputan como prima de emisión.

Este precio de 5,05 euros refleja la valoración que los inversores institucionales han otorgado a TSK tras la presentación a inversores institucional y el sondeo de demanda. La compañía debutará en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

La operación incluye una opción de sobre-adjudicación (greenshoe) de hasta un 15%, equivalente a 4.455.445 acciones adicionales y 22,5 millones de euros más. Esta opción, que podrá ejercerse por el agente de estabilización (Banco Santander) hasta el 12 de junio, permitirá ampliar el tamaño de la oferta si la demanda lo justifica.

Tras la colocación, los actuales accionistas mantendrán el 74,24% del capital (el accionista mayoritario conservará el 62,63% de los derechos de voto). Si se ejerce íntegramente la opción de sobre-adjudicación, su participación descenderá al 71,48%.

Banco Santander y CaixaBank actúan como coordinadores de la operación, junto con Alantra, Banca March y JB Capital Markets como co-líderes.

La admisión a cotización de las acciones de TSK se espera para los próximos días, según el calendario incluido en el folleto aprobado por la CNMV el pasado 5 de mayo.

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Con esta OPV, TSK se convierte en una de las primeras compañías españolas en debutar en el Mercado Continuo en 2026, en un contexto de reactivación selectiva de las salidas a Bolsa en Europa.

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