Cuerpo destaca el escudo económico del Gobierno ante la guerra de Irán

"Un ejemplo poco conocido: en 2019, el 75% de las horas del día el precio de la electricidad venía marcado por el gas. En 2026 es sólo el 16% del tiempo". Son palabras de Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno español, durante el acto que ha protagonizado esta tarde en el Cercle Financer d'Amics del País celebrado en la sede barcelonesa de CaixaBank y donde ha defendido la reacción del sector energético español a la reciente crisis en Oriente Medio.

El ministro ha participado en un coloquio dirigido por el abogado Miquel Roca y ante la plana mayor de los directivos del entorno de La Caixa, con el presidente de CaixaBank, Tomàs Muniesa, y su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, al frente.

Durante las preguntas que le ha planteado el veterano abogado, Cuerpo ha presumido de la respuesta que ha dado España a un entorno geopolítico convulso en los últimos años. "Las dos grandes prioridades son, a corto plazo, hacer frente a este contexto tan complejo que tenemos, y en la medida que podamos, avanzar en grandes retos de medio y largo plazo donde vamos ya poniendo picas", ha detallado el máximo responsable económico del ejecutivo español.

Miquel Roca, Tomàs Muniesa, Carlos Cuerpo, Gonzalo Gortázar y Maria Lluïsa Martínez, este miércoles, antes del acto / Jordi Otix

El ministro ha recordado que España lleva "tres años a la cabeza del crecimiento dentro de las grandes economías avanzadas, se dice rápido, pero tiene grandes implicaciones". En este sentido, ha apuntado que la economía española es la tercera de Europa donde más se ha reducido la desigualdad. Ese logro le ha llevado a recordar cuáles son las prioridades del ejecutivo: "La gran prioridad tiene que seguir siendo crecer, es necesario un crecimiento que tenga un elemento de reparto justo y de llegar al día a día del ciudadano".

Cuerpo se ha referido a la necesidad de que "la tarta sea más grande para repartirla de manera más justa" y a la última dificultad macroeconómica que ha aparecido en este campo, como es la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán. El ministro ha admitido que el impacto del conflicto dependerá de su duración y no hizo ningún vaticinio en este sentido, pero echó la vista atrás para destacar la capacidad de adaptación de la economía española. Sí que ha apuntado que las medidas del Gobierno reducen en un punto el impacto de este conflicto en la inflación y ha hecho un recordatorio: "Con la guerra de Ucrania tuvimos una inflación que no veíamos en 50 años, apenas dos años después de la mayor pandemia en cien años". Pese a admitir "la sensación de incertidumbre e inseguridad" que tienen los ciudadanos, ha defendido que España llegó a esta situación bien pertrechada: "Nos ha pillado mejor preparados, y no es casualidad", ha defendido.

El vicepresidente primero de Pedro Sánchez ha asegurado que el pulso de la economía española es firme en términos de empleo y de capacidad de compra: "Cuando nos comparamos con nuestros pares destacan los números de España".

La IA como oportunidad

A preguntas de Miquel Roca, Cuerpo ha defendido la inteligencia artificial como vehículo de crecimiento en el campo de las pymes. "Es necesario que lo vean como una oportunidad y tengan ejemplos claros de cómo la IA les puede beneficiar, y que esto supere el miedo o el impacto negativo que pueda tener", ha defendido. En este sentido ha insistido en un punto: "La ventaja que le podemos sacar a estas herramientas es mayor en las empresas más pequeñas". El ministro ha afirmado que esta disrupción tecnológica puede impulsar la productividad, pero que ello dependerá de cómo la usen tanto el sector empresarial como la administración y ha subrayado el potencial de la IA para reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.

La conversación entre Roca y Cuerpo, en un tono distendido, ha chocado con dos asuntos donde el ministro ha admitido que el Ejecutivo sigue trabajando: presupuestos y crisis de la vivienda. En el primer caso, Cuerpo ha apuntado que siguen trabajando para conseguir sacarlos adelante y en el segundo ha enumerado "todas las medidas posibles" para tratar de bajar precios. En su listado de políticas ha citado también "las herramientas para disminuir precios en las zonas altamente tensionadas".

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Al acto han asistido personalidades del mundo político y económico que han llenado el auditorio de La Caixa. Entre los asistentes estaban la consellera de Economia, Alícia Romero; el presidente del Parlament, Josep Rull; el expresident de la Generalitat Pere Aragonès; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el presidente de la Fira, Pau Relat y empresarios como Salvador Alemany, Juan José Brugera o Felipe Campos