La inversión inmobiliaria sortea el cierre de Ormuz y firma su mejor arranque de año de la historia

El cierre del estrecho de Ormuz derivado de la guerra abierta entre Estados Unidos e Israel con Irán no ha impedido al inmobiliario español firmar su mejor arranque de la historia. La inversión en toda clase de inmuebles en el primer trimestre duplicó las cifras registradas en el mismo periodo de 2025 superando los 6.000 millones de euros, según el consenso de las diferentes consultoras inmobiliarias. La vivienda, los inmuebles comerciales y los hoteles han sido los activos estrella, al que se suman las oficinas, que han recobrado el interés de los compradores.

El principal motor del crecimiento en la inversión inmobiliaria está siendo la evolución macroeconómica de España, que sigue creciendo por encima de los niveles de la Unión Europea. Según el Banco de España, el PIB aumentará un 2,3% en 2026 y un 1,7% en 2027, después de que en 2025 se alcanzase el 2,8%, frente al 1,4% del Viejo Continente, destacan desde Colliers. Adicionalmente, BNP Paribas Real Estate subraya que la posición geográfica de España está ayudando al estar "más alejada de los conflictos existentes".

Todas las firmas ponen el foco en el conflicto en Oriente Medio, cuyas consecuencias inmediatas ha sido una subida generalizada en los precios, el Euríbor y el rendimiento de los bonos. A pesar de lo anterior, el mercado español ha mantenido un comportamiento "extraordinario nivel de actividad inversora", sin que las incertidumbres se hayan traducido en retrasos en procesos de venta o interés de los inversores. "Sin embargo, este escenario podría cambiar en el segundo trimestre si la guerra continúa. Las oportunidades de inversión podrían polarizarse en activos que sirven de cobertura contra la inflación y anticíclicos", matizan desde Colliers.

En concreto, dependiendo la consultora, en el primer trimestre de 2026, el volumen de inversión inmobiliaria se situó entre los 6.000 y 6.300 millones de euros, números que doblan la cifra registrada en el mismo periodo de 2025 y supone la más alta de toda la serie histórica en los tres primeros meses del año. "A pesar de la escalada bélica en oriente medio, entre EEUU, Irán e Israel, observada desde finales de febrero del 2026 y al resto de conflictos e incertidumbres persistentes, la actividad registrada en todos los tipos de activos inmobiliarios sigue siendo muy elevada en España", señala BNP Paribas RE.

"El mercado inmobiliario se encuentra en una fase de consolidación de la actividad inversora a nivel global, en un entorno caracterizado por elevada liquidez, si bien con criterios de inversión más exigentes. Este contexto está favoreciendo una mayor actividad en el segmento core, cuyo retorno se ha hecho visible en varias transacciones relevantes registradas durante el primer trimestre, así como una creciente competencia por activos de calidad", desarrollan desde JLL.

La vivienda lidera la inversión

La inversión residencial —solo teniendo en cuenta adquisiciones en el mercado institucional, no de particulares— se situó entre los 1.750 y los cerca de 2.400 millones de euros, dependiendo la fuente que se utilice. En cualquier caso las cifras registradas más que duplican las del mismo periodo del año anterior. La gran operación en el periodo ha sido la venta de Blackstone de una cartera de 5.200 viviendas en alquiler en la Comunidad de Madrid al fondo canadiense Brookfield, que pagó 1.050 millones de euros por los inmuebles y planea vencer los contratos y venderlas unitariamente en los próximos años. También destacaron otras operaciones como la compra de HOOPP, el fondo de pensiones de Ontario, de una cartera de 2.000 pisos en Madrid.

Colliers explica el interés existente más allá de los portfolios de casas en alquiler. La consultora menciona los apartamentos flexibles (o 'flex living') y las residencias de estudiantes, junto con los paquetes de viviendas asequibles, desarrolladas a través de colaboraciones público-privadas sobre suelos de la administración, como parte de este fenómeno. En este sentido, JLL añade: "La inversión en el conjunto de los sectores 'living' se incrementó un 400% con respecto al primer trimestre del pasado año, poniendo de manifiesto el fuerte dinamismo del segmento en el arranque del ejercicio y convirtiendo este arranque de ejercicio en el mejor inicio de año registrado para este segmento y en uno de los grandes motores del mercado inmobiliario, representando aproximadamente el 40% de la inversión total registrada".

Los centros comerciales y las oficinas, en el foco

Los grandes líderes de la inversión en el arranque de año han sido los activos comerciales —concretamente los centros comerciales— y las oficinas. Dependiendo la fuente, las operaciones 'retail' rondaron entre los 1.050 y los 1.380 millones de euros, mientras se transaccionaron centros de trabajo por valor entre 920 y 1.120 millones de euros. Destaca el desempeño de las oficinas, que multiplican su inversión por más de tres veces, gracias a la compra de InmoCaixa, brazo inmobiliario de Criteria, del edificio Estel, en Barcelona, a Bain Capital y FREO por 385 millones de euros, la mayor operación en un activo único en la capital catalana, o la venta de Metrovacesa de dos edificios de nueva construcción en el norte de Madrid a Atrea Real Estate, el nuevo fondo de Luis Herrera Oria, fundador de Axiare y Árima, por 200 millones.

"Las oficinas vuelven a posicionarse como un activo estratégico y clave para los inversores. Aquellos cantos de sirena que se escuchaban con más fuerza al otro lado del Atlántico, y que auguraban una extinción de las oficinas en el mundo, se han ido disipando, incluso en uno de los mercados más importantes del mundo, con mayor concentración de espacios de oficinas, como Manhattan, donde las cifras registradas vuelven a ser muy positivas", apuntan desde BNP Paribas Real Estate.

En el segmento comercial, se cerraron dos transacciones de un volumen muy alto: la compra de la socimi Castellana Properties del centro comercial Islazul, en Madrid, a los fondos Henderson Park y Eurofund Group por 340 millones de euros. Precisamente, este comprador aprovecho el primer trimestre para cerrar la desinversión de una cartera de parques comerciales, Parque Principado (Asturias), Granaita y Motril (Granada), Parque Oeste (Madrid), La Heredad y La Serena (Badajoz), Ciudad del Transporte (Castellón), Marismas del Polvorín (Huelva) y Pinatar Park (Murcia) al norteamericano Ares Management, que pagó 279 millones. "El mercado mantiene un sentimiento inversor positivo respaldado por una sólida demanda de activos de calidad. Los centros y parques comerciales siguen captando el interés de los inversores, con un creciente apetito también hacia el segmento de supermercados. Las expectativas apuntan a que continuaremos presenciando un elevado número de transacciones en el sector retail durante los próximos meses superando así los volúmenes registrados en 2025, consolidando el dinamismo del mercado", resumen desde JLL.

Noticias relacionadas

En el otro extremo se sitúa la logística, la clase de activo con menos tracción en los últimos meses. El volumen de inversión acumulado en el primer trimestre osciló entre los 275 y los 350 millones de euros. "Nos encontramos con un mercado más maduro y selectivo, sin pérdida de atractivo para el capital. Se prevé que la inversión logística en España retome una senda de crecimiento en 2026, apoyada en el renovado apetito inversor", opinan desde JLL; mientras desde BNP Paribas RE matizan. "Se observa un mercado un poco bloqueado, además de que el conflicto persistente en oriente medio no ayuda a tomar decisiones y el encarecimiento de la financiación, las rentabilidades esperadas por los vendedores en los procesos de venta abiertos no terminan de casar con los modelos de negocio de los inversores. Actualmente, las rentabilidades que ofrece el sector de la logística en España compite directamente con otros mercados atractivos, como Alemania, Francia e Italia, que ofrecen niveles de rentabilidades similares o incluso superiores".