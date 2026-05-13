Prestación farmacéutica ambulatoria
La Seguridad Social exime del copago farmacéutico a dos millones de pensionistas
El Gobierno aprueba un real decreto que exime del pago de la prestación farmacéutica ambulatoria a aquellos jubilados que cobren complementos a mínimos
La Seguridad Social exime totalmente del copago farmacéutico a unos dos millones de jubilados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un real decreto que establece las bases de la prestación farmacéutica ambulatoria y libra del abono a todo aquel pensionista que esté cobrando el complemento a mínimos, lo que equivale a unos 2,1 millones de personas, según los últimos datos oficiales. El Ejecutivo mejora así su protección al colectivo de jubilados, ya que hasta ahora solo estaban exentos del 100% del copago aquellas personas que ingresaran una prestación pública de menos de 5.635 euros anuales. Ese umbral se mantiene y se eleva hasta los 11.000 euros si la persona no está obligada a presentar la declaración de la renta.
El Gobierno ha justificado la exención del pago de medicamentos con receta a parte de los jubilados debido al "actual contexto internacional", que está originando un "incremento significativo de los costes energéticos y de la inflación, con un impacto directo sobre la economía de los hogares".
Suscríbete para seguir leyendo
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
- Un edificio entero de tres plantas en plena plaza Mayor de Cáceres se transforma en seis apartamentos turísticos
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- El festival de homenaje a Robe en Plasencia atraerá a seguidores de toda España y tendrá un punto violeta
- Croquetas caseras a 13,90 en el Paseo del Cabezón de Cáceres
- El antiguo Mesón Gredos de Moctezuma en Cáceres ya tiene relevo: 'Haremos comida casera
- Muere Domingo Pulido, histórico del socialismo de Cáceres, a los 95 años
- Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura