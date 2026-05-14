Proyecciones
La AIReF rebaja una décima su previsión de crecimiento para este año y la deja en el 2,2%
La Autoridad Independiente mantiene en el 3,2% su proyección de inflación para el cierre del año
EFE
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado este jueves una décima a la baja su previsión de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 2,2%, ante la debilidad del comportamiento de la economía de los principales socios europeos.
La AIReF ha presentado su examen del informe de seguimiento del plan fiscal remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril, en el que revisa su escenario macroeconómico, que prevé un crecimiento del 2% en 2027 y del 1,9% en 2028.
La directora de la división de Análisis Económico, Esther Gordo, ha explicado que estas previsiones se sostienen gracias a una evolución de la inmigración superior a la esperada, que se extenderá a 2027 y 2028, con la recepción de unas 500.000 personas anuales, para después moderarse a 400.000 personas anuales en torno a 2030, siempre que se mantenga "una política migratoria abierta".
Aún así, el crecimiento se desacelera progresivamente hasta el 1,7% en 2030 debido a factores como la desaparición de los fondos europeos o la menor inversión privada, ha detallado Gordo.
La previsión de inflación para este año se mantiene en el 3,2%, para después moderarse al 2,3% en 2027 y al 1,9% en 2028.
Gordo ha advertido de que el escenario macroeconómico "está sujeto a muchísima incertidumbre", ya que todavía no se conoce el impacto de la guerra en Irán sobre las infraestructuras de la región o los precios energéticos ni se sabe cuánto se alargará el conflicto o cómo podría afectar la escasez de combustible al turismo.
Ha lamentado que, aunque el informe del Gobierno cumple formalmente con los requisitos exigidos por la Comisión Europea, tiene un "alcance limitado" para detectar posibles incumplimientos de forma temprana y para diseñar una política fiscal a medio plazo.
Ha criticado, en particular, que solo actualiza de manera "muy parcial" las variables macroeconómicas, sin tener en cuenta, por ejemplo, el impacto de variables externas, lo que genera "ciertas inconsistencias" en el propio informe. "Utilizar la incertidumbre para no actualizar no parece la mejor práctica", ha añadido.
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