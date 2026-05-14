Los fabricantes chinos ya copan una cuarta parte del mercado europeo de coches eléctricos

Los fabricantes chinos de coches eléctricos ya concentran casi un cuarto (22%) de las ventas en el mercado europeo, una cuota que ha crecido en torno a tres puntos en el primer cuatrimestre y que, previsiblemente, seguirá al alza en los próximos meses, según datos de Benchmark Mineral Intelligence.

En 2025, uno de cada diez coches nuevos matriculados en España fue de una marca china. La cifra exacta son 117.341 unidades, lo que supone un 10,22% de cuota de mercado, frente al 4,89% del año anterior. Es un salto de más de 67.000 coches en solo doce meses. De hecho, más de la mitad del crecimiento total del mercado en ese periodo proviene de marcas chinas.

Esto quiere decir que, si el mercado global suma alrededor de 132.000 coches más que en 2024, casi el 51% de esa ganancia está directamente ligada a los fabricantes que entran dentro del paraguas chino. Estamos ante un cambio estructural en el segmento automovilístico, según los expertos.

MG y BYD lideran el crecimiento

Aunque se habla habitualmente de la “penetración de marcas chinas”, la realidad es que el grueso de las matriculaciones se concentra en tan solo cinco firmas. Entre MG, BYD, Omoda, Ebro y Jaecoo, suman 106.869 unidades, lo que representa el 91% del total de este bloque.

La guerra de Irán ha disparado la compra de eléctricos en España. El número de vehículos eléctricos puros se ha incrementado un 40% respecto al mes de marzo y abril del año pasado. El subidón del precio del combustible tras la guerra en Irán iniciada el 28 de febrero ha sido un acicate para los compradores por el ahorro que supone un coche a pilas.

La crisis del petróleo ha duplicado el ahorro del coche eléctrico sobre el de gasolina y ha disparado el interés en toda Europa por los vehículos a pilas. Con los precios del petróleo por encima de 100 dólares el barril debido a la guerra de Irán, repostar un coche de gasolina cuesta de media 14,20 euros por cada cien kilómetros frente a los 6,50 euros de recargar un vehículo eléctrico por cada 100 kilómetros.

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Uno de cada 5 coches es eléctrico

Valencia ha tomado la delantera en la venta de vehículos eléctricos en España. Ya es la gran área española con más compras porcentuales de coches a pilas (un 18 %) por delante de Madrid. Solo hay cinco provincias con más porcentaje de coches eléctricos vendidos en abril: Navarra (con un 32 % por las ayudas del gobierno foral), Lugo (24 %), Tarragona (22 %), Baleares (20 %), Lleida (19 %), según datos recopilados por el experto en electromovilidad Luis Valdés.