Presentación del III Foro Económico y Social del Mediterráneo este jueves en Madrid.

El Foro Económico y Social del Mediterráneo, un proyecto impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación "La Caixa" nació hace tres años con el motivo de darle voz propia al Mediterráneo. Ahora, el próximo 16, 17 y 18 de junio, tras su paso por Valencia y Málaga, la tercera edición aterrizará en Barcelona. La presentación de la última entrega se ha celebrado en el CaixaForum Madrid y reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos para reivindicar el peso estratégico del arco mediterráneo en el futuro económico tanto de España como del conjunto del sur de Europa.