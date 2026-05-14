Los supermercados contraatacan con fuertes ofertas de precios para no perder clientes por la guerra de Irán

Es habitual que en abril los precios de las frutas y las verduras frescas suban respecto a otros meses del año. Es un tiempo, el de abril, en el que las producciones de invierno van ya de retirada y todavía no han acabado de llegar las cosechas de primavera y eso lo ha reflejado el IPC conocido este jueves como lo hizo el mismo indicador hace un año. De hecho, el buen comportamiento de los alimentos, que el mes pasado se mantuvieron en el 2,7% interanual, ha sido, junto con la evolución de los precios de la electricidad y el gas, uno de los factores que ha permitido que la inflación no se disparara como muchos se temían.

Los avisos que se habían venido lanzando desde el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán, y el subsiguiente estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, no están por el momento afectando a la cesta de la compra en España, pese a que los supermercados calculan que la subida del gasóleo le ha supuesto un incremento de costes de 51 millones de euros desde marzo, según estimaciones de Asedas, la asociación que representa al 75% de la distribución de alimentos en España.

El caso es que ante los vaticinios que hablaban de una caída en picado del consumo si los precios subían, los supermercados han contraatacado lanzando superofertas y rebajas en sus productos. La web de Mercadona, la cadena a la que suelen ir a comprar dos de cada cinco españoles (su cuota de mercado es del 37%), presenta esta semana precios reducidos en más de 300 alimentos y otros productos de higiene y de limpieza del hogar. La alemana Aldi ha informado también esta semana de que durante el primer trimestre de 2026 ha aplicado bajadas de precios en 150 productos en toda España, que incluyen lácteos, panadería y productos de higiene personal, excluyendo, en este caso, frutas y verduras.

"La distribución de alimentación está haciendo un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan", afirma Asedas en su comunicado, en el que destaca que "los precios de los alimentos presentan variaciones mensuales de cero, cercanas al cero y negativas, según el IPC de abril".

Competencia y riesgo de que el consumo decaiga

"Aun contabilizando la ayuda de 0,20 euros por litro que aplica el Gobierno a los transportistas, el incremento de costes no ha dejado de crecer desde que comenzara la guerra", asegura la patronal este jueves en un comunicado. La reacción de las grandes cadenas con el lanzamiento de fuertes ofertas, apunta la entidad, se debe entre otras razones a "la intensa competencia de empresas de distribución alimentaria, con más de 200 operadores a disposición del consumidor".

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También hay cierto temor en el sector a que el consumo vuelva a desacelerarse, como ocurrió con la crisis abierta con la guerra de Ucrania. De hecho, en la última asamblea general de Aecoc, la asociación que agrupa también a fabricantes, ya se apuntó que para este 2026, ocho de cada 10 compañías, un 78,4% para ser exactos, estaban convencidas de que los consumidores iban a optar por quedarse en casa y rebajar sus gastos, como ya ocurrió hace cuatro años.