Telefónica pierde 411 millones por la venta de filiales en Latinoamérica pero confirma todos sus objetivos para el año

Telefónica sigue sufriendo en sus cuentas los impactos milmillonarios de la venta de varias filiales de Latinoamérica. El grupo comandado por Marc Murtra registró unas pérdidas netas atribuidas de 411 millones de euros en el primer trimestre del año, casi un 70% menos que los números rojos de 1.304 millones de los primeros meses de 2025, cuando también notó el golpe de su plan de repliegue en Latinoamérica, según la información remitida a la CNMV.

Las cuentas de Telefónica están siendo especialmente complejas por estos impactos extraordinarios y los cambios de perímetro del grupo por las desinversiones en Hispanoamérica, a pesar de que, según destaca la compañía, está registrando una buena evolución de sus actividades, con mejoras de ingresos y de rentabilidad de los negocios. La compañía mantiene intactos todos los objetivos de crecimiento al alza para el conjunto de 2026 contemplados en su nuevo plan estratégico para el próximo lustro.

Telefónica subraya que, si no se contabilizan los golpes extraordinarios, obtuvo un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas -las que se mantienen dentro de su perímetro de la compañía- de 482 millones de euros. Y ese beneficio de operaciones continuadas sin realizar ajustes por circunstancias extraordinarias fue de 386 millones, ligeramente por debajo de los 427 millones del primer trimestre de 2025.

Además, Telefónica sufrió unas pérdidas de 798 millones de operaciones en discontinuación (las que han dejado de pertenecer ya al grupo), debido a las minusvalías contables derivadas de la venta de sus negocios en Chile y Colombia en el primer trimestre, a la que se sumó la salida de México ya en abril. El grupo está a un paso de completar su plan de salida de Hispanoamérica, quedando ya solo pendiente la desinversión del negocio de Venezuela. La compañía pretende culminar su repligue en la región, con la única excepción de Brasil, que es uno de sus mercados clave.

La diferencia entre los beneficios de las operaciones continuadas (386 millones) y las pérdidas de las operaciones discontinuadas (con números rojos de 798 millones) son las que dejan un resultado neto negativo de 411 millones en el arranque del año, a pesar de la buena evolución de los negocios.

Más ingresos, más rentabilidad

En el primer trimestre de 2026, Telefónica ha generado unos ingresos de 8.127 millones de euros, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes. Por segmentos de actividad, los ingresos procedentes del negocio residencial (B2C) han crecido interanualmente un 1,5% en tipos de cambio constantes, hasta los 4.808 millones de euros, y han representado un 59% del total; los correspondientes al negocio de empresas (B2B) han aumentado un 5,7% en tipos de cambio constantes, hasta los 1.932 millones de euros, un 24% del total; y los ingresos del negocio mayorista han caído un 7,4% en tipos de cambio constantes, hasta los 1.387 millones de euros, el 17% restante.

La rentabilidad del grupo también ha mejorado en el arranque de 2026, con un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado que ha alcanzado los 2.836 millones de euros en el primer trimestre, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior en términos constantes y un 1,3% más en términos corrientes. Por su parte, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos -un parámetro clave para la compañía para medir la salud de sus finanzas- ha crecido hasta los 1.375 millones de euros, un 2,4% más en términos constantes y un 1,6% más en términos corrientes.

“Las cifras del primer trimestre reflejan una ejecución consistente y continua gracias a los sólidos fundamentos de los negocios, el adecuado nivel de inversión y la red diferencial y de alta calidad, junto con una excelente experiencia de cliente. Esto, combinado con nuestra disciplina financiera, ha reducido de forma significativa la deuda en el trimestre”, ha subrayado el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo. Y es que la deuda financiera neta se ha reducido en cerca de 1.500 millones de euros en el inicio del ejercicio, hasta los 25.342 millones al cierre del primer trimestre, y la ratio de endeudamiento ha bajado hasta las 2,72 veces el ebitda.

Telefónica considera que las “sólidas cifras” de estos primeros meses sitúan a la compañía en la senda de cumplir los objetivos financieros establecidos para el conjunto del año. Unas metas que contemplan incrementos de los ingresos y del ebitda ajustado de entre el 1,5% y el 2,5%, un aumento del flujo ajustado de caja operativo después de arrendamientos del 2%, una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento. La compañía también ha confirmado el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, la mitad que en los ejercicios anteriores.

Telefónica España acelera

Telefónica logró un buen desempeño en sus cuatro mercados core en el arranque de 2026. Telefónica España se confirmó como la principal filial del grupo y aceleró su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.233 millones de euros (+2%) y un ebitda ajustado de 1.150 millones de euros (+2%). Unas cifras al alza gracias a la positiva evolución de la operativa comercial de récord, con un ingreso medio por cliente (arpu) que ha escalado hasta los 91,5 euros y una tasa de abandono (churn) que ha bajado hasta el mínimo histórico del 0,7%. Además, la base de accesos con contrato móvil ha superado por primera vez los 16 millones y las líneas IoT han rebasado los 25 millones, con lo que ha cuadruplicado las cifras de marzo de 2025.

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En el conjunto de los mercados en que está presente, Telefónica ha terminado el primer trimestre del año con 297,9 millones de accesos, un 5,3% más que hace un año. Dentro de esta cifra, los accesos correspondientes a la fibra hasta el hogar han aumentado un 8,6%, hasta los 14 millones. El grupo confirma su posición de liderazgo global en fibra, con un despliegue de 162,7 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (+1%), de las que 74,9 millones (+6%) corresponden a la tecnología FTTH. Además, Telefónica ofrece una cobertura 5G del 95% en España, del 98% en Alemania, del 70% en Brasil y del 87% en Reino Unido, para una media del 81% en sus cuatro mercados estratégicos.