Impacto económico
El Gobierno mantendrá las ayudas a los combustibles, la agricultura y los transportistas por la guerra en Irán
EFE
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este viernes que se mantendrán las ayudas puestas en funcionamiento para minimizar el impacto de la guerra de Irán en los combustibles, la agricultura y el transporte, pero que decaerá la rebaja del IVA en la luz y gas al haberse normalizado sus precios.
Así lo ha trasladado España en la rueda de prensa previa a la firma del convenio entre su cartera, Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja en la sede de esta última en Alicante.
“Es verdad que hemos visto que la evolución de los precios del gas y la electricidad está bajando respecto a hace un año”, ha argumentado España a preguntas de los periodistas sobre el fin de las ayudas para amortiguar el impacto de la guerra, por lo que “esas medidas se desactivan”.
Sin embargo, el titular de Hacienda ha afirmado que se mantendrán “la bajada del IVA para los combustibles” y “las ayudas a la agricultura y a los transportistas”, a la vez que ha declarado: “continuaremos trabajando con todos los sectores afectados y viendo las medidas adicionales que son necesarias a tomar en función de cómo evolucione la situación y la coyuntura de los precios”.
Arcadi España, al ser preguntado por si el Ejecutivo va a presentar un proyecto de presupuestos para 2027, ha afirmado que los habrá, pero que el Gobierno "está centrado en minimizar el impacto de la guerra”.
El ministro ha destacado las cifras macroeconómicas, como el dato del IPC que se publicó este jueves y que para España enseña “varias cosas”, como que las medidas "tienen efecto” y que se está controlando la subida de los precios.
Por ello, ha insistido en que el objetivo es apoyar a familias, empresas y autónomos y que esa es la prioridad.
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