Dentro del único centro logístico de Zalando en España: cinco campos de fútbol llenos de moda en Illescas

Cada día compramos moda 'online' casi sin pensar: elegimos un modelo, una talla, un color, pulsamos comprar y esperamos a que el paquete llegue a nuestra casa. Pero pocas veces nos preguntamos qué ocurre entre ese clic y la entrega final. Para descubrirlo, El Periódico de España se acerca hasta Illescas, en Toledo, a pocos kilómetros de Madrid, donde Zalando tiene su único centro logístico en España: una nave de 37.500 metros cuadrados -el equivalente aproximado a cinco campos de fútbol- operada por DHL y clave para su actividad en Iberia.

Desde aquí se envían pedidos a clientes de toda España y, desde 2025, también a Portugal. Ese mismo año, el centro ha incorporado además productos de belleza, un nuevo paso en la estrategia de Zalando para crecer más allá de la moda. Además, da apoyo a otros mercados de la red europea de la compañía, compuesta por otros 11 centros logísticos, 20 centros de devoluciones y más de 40 integraciones con operadores.

"Para nosotros era muy importante estar cerca de nuestro cliente y poder ofrecer el mejor servicio, un servicio excelente y de calidad. Por eso decidimos abrir nuestro centro logístico en 2021", explica Helena Manjavacas, responsable del centro logístico de Zalando en Illescas.

La instalación nació con margen para crecer, algo visible durante la visita. Esa previsión ha permitido incorporar nuevos mercados sin grandes cambios en la operativa. "Gracias a la forma en la que diseñamos nuestra operativa, siempre pensando en un crecimiento futuro, pudimos adaptarnos a Portugal de manera muy rápida y eficiente", señala Manjavacas.

Así es el único centro logístico de Zalando en España / CEDIDA

Durante la visita, Eloisa Siclari, directora general de Zalando para el sur de Europa, sitúa Illescas dentro de una estrategia más amplia: reforzar su posición en España y Portugal no solo como plataforma de moda, sino también como espacio de inspiración y estilo de vida. "Queremos ser el referente de moda y estilo de vida en España y Portugal", afirma.

El viaje de un pedido

El recorrido de cada producto empieza en los muelles de recepción. Allí, tal y como nos explica Tamara, una de las trabajadoras de DHL, llegan artículos procedentes de otros centros de Zalando, de centros de distribución o directamente de proveedores. Es el primer paso de un circuito medido al detalle. Cada prenda, zapato o accesorio se escanea nada más entrar en la nave y recibe un código único, "una especie de DNI interno", que permite seguir su rastro durante todo el proceso.

Desde ese punto, los productos pasan a la Pick Tower, una estructura automatizada de almacenamiento construida en varios niveles y con capacidad para 4,6 millones de artículos. A simple vista, el orden no responde a marcas, categorías o tallas, sino a las ubicaciones que marca el sistema. Es lo que en logística se conoce como "almacenamiento caótico", pero "ese caos nos da eficiencia", resume Manjavacas.

Cuando un cliente realiza un pedido, ese aparente caos se convierte en precisión. Lo vemos con Tamara, que avanza por los pasillos con un carrito similar a los de la compra mientras el sistema le indica la ubicación exacta de cada producto. Si la compra incluye varios artículos, estos pasan después por una zona de clasificación, donde se agrupan antes del empaquetado. A continuación, cada unidad se escanea de nuevo, se prepara en bolsa, sobre o caja y entra en la cinta transportadora.

Así es el único centro logístico de Zalando en España / CEDIDA

A partir de ahí, el pedido avanza casi sin pausa. El sistema mide el paquete, lee la etiqueta y lo asigna automáticamente a una de las 30 rampas de salida, donde lo recoge el transportista correspondiente. DHL opera la nave, aunque no realiza la última milla. En España, operadores como Seur y CTT llevan los pedidos hasta el cliente final; en Portugal, la distribución se realiza a través de CTT.

Belleza, la nueva apuesta

Entre las novedades más recientes del centro está la incorporación de belleza, una categoría que Zalando comenzó a procesar en Illescas en 2025 como parte de su apuesta por ir más allá de la moda. "'Beauty' es una manera de expandirnos en 'lifestyle'", explica Siclari. Según la directiva, el 80% de los clientes de moda de Zalando también compra productos de belleza, aunque "no siempre dentro de la plataforma".

En la nave, esta categoría ocupa unos 1.200 metros cuadrados dentro de la Pick Tower y tiene capacidad para 560.000 artículos. Por su tamaño y valor relativo, los productos requieren una gestión específica y se almacenan en una "jaula de seguridad". "La belleza tiene un manejo y un almacenamiento diferentes a otros productos, por eso tuvimos que adaptar nuestras instalaciones", explica Manjavacas.

Así es el único centro logístico de Zalando en España / CEDIDA

El crecimiento del centro se apoya también en la tecnología: una Pick Tower automatizada, una cinta transportadora con 30 salidas y cerca de 200 puestos automatizados y ergonómicos. En los picos de campaña, la nave alcanza los 435 empleados, todos pertenecientes a DHL. Desde la compañía destacan medidas vinculadas al bienestar de la plantilla, como programas de salud mental, fisioterapia, escuela de espalda y formación individualizada.

Más allá del almacén

Pero este enclave toledano no es solo un almacén. Es una pieza dentro de la transformación de Zalando, que quiere dejar de ser un comercio electrónico puramente transaccional para convertirse en una plataforma de inspiración, tecnología y servicios para marcas. Siclari recuerda que el 72% de las compras empieza "en un momento de inspiración", cuando el cliente aún no sabe exactamente qué quiere, pero busca ideas para una ocasión, una temporada o un estilo. Ahí entran en juego el feed personalizado, los contenidos de estilo y las herramientas basadas en inteligencia artificial.

Esa IA también opera en la parte menos visible del negocio: ayuda a prever la demanda, decidir dónde colocar el stock y ajustar la promesa de entrega. En Illescas, todo eso se traduce en una operativa más eficiente y en productos más cerca del cliente final.

Noticias relacionadas

Cuatro años después de enviar desde Toledo su primer paquete -unas zapatillas-, el centro se ha consolidado como mucho más que una nave logística: es el punto desde el que Zalando atiende España, se expande hacia Portugal, incorpora nuevas categorías como belleza y sostiene su ambición de convertirse en una plataforma de estilo de vida.