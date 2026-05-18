Hernández de Cos (BIS) alerta de que la guerra en Irán complica las decisiones de los bancos centrales

El gobernador del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado de que la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que dura ya cerca de 80 días, amenaza con dificultar las decisiones de los bancos centrales para mantener a raya la inflación.

"Los bancos centrales tienen que prestar especial atención a las expectativas de inflación. También es importante vigilar la reacción de la política fiscal. Sin embargo, si el estímulo se vuelve más amplio y persistente, los riesgos inflacionarios aumentan, lo que haría mucho más difícil el trabajo de los bancos centrales", ha sostenido Hernández de Cos en una entrevista con el diario japonés Nikkei, poniendo de manifiesto la enorme dificultad que afrontan los supervisores para tomar una decisión que atenúe los efectos del shock inflacionario.

80 días de guerra

El gobernador del BIS ha hecho balance del efecto que han tenido los casi 80 días de guerra en Irán sobre la economía mundial. "La economía global se estaba comportando relativamente bien hasta el inicio de la guerra en Oriente Medio, pero este escenario ha cambiado. La guerra ha alterado el suministro de petróleo y gas natural y, por tanto, se espera que impulse la inflación al alza y reduzca el crecimiento", ha sostenido.

Para paliar el efecto de esta crisis, Hernández de Cos ha puesto el foco sobre los bancos centrales. "Si las expectativas de inflación empiezan a desviarse al alza, sería una señal crítica de que podría estar justificado un endurecimiento de la política monetaria". Esta visión se alinea con la de varios miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), como el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, que afirmó en los últimos días que "una pequeña subida de los tipos de interés podría frenar la inflación sin perjudicar la economía".

Posible sucesor de Lagarde

El nombre de Hernández de Cos ha figurado en los últimos meses como uno de los favoritos para suceder a Christine Lagarde al frente del BCE. Al ser cuestionado por esta posibilidad, el español ha rehusado hacer comentarios. "Mi prioridad actual es finalizar una nueva estrategia para el BIS, con el fin de garantizar que la institución pueda apoyar adecuadamente a la comunidad de bancos centrales en su búsqueda de estabilidad macroeconómica y financiera", han sido sus palabras.

Sin embargo, la salida de Luis de Guindos como vicepresidente de la institución ha dejado a España sin un representante del máximo nivel dentro del BCE. Hernández de Cos, que estuvo entre 2018 y 2024 al frente del Banco de España y ya ha dado el salto a una entidad supranacional, es uno de los perfiles que teóricamente mejor encajan con la vacante. De hecho, a finales de abril, un think tank británico lo situó como el más cualificado para dar el salto a Fráncfort, a la luz de los rumores de una salida temprana de Lagarde.

Correcciones en los mercados y la IA

El ex gobernador del Banco de España ha planteado también la posible conexión entre una desaceleración de la economía y turbulencias en los mercados. "En las últimas semanas, el sentimiento del mercado ha sido optimista, impulsado por las expectativas sobre los avances en inteligencia artificial y por la esperanza de una rápida resolución del conflicto en Oriente Medio. Si esas expectativas resultan equivocadas, veo claramente el potencial de correcciones bruscas en los mercados", ha alertado.

En este sentido, la IA es para Hernández de Cos uno de los sectores más delicados. "En las etapas iniciales, el desarrollo de la IA se financiaba principalmente de forma interna, mediante capital propio. Más recientemente, la inversión en IA se ha disparado y se ha vuelto cada vez más dependiente de financiación externa. Una preocupación clave es el alto grado de interconexión entre las empresas. Si surge un problema en un actor importante, eso puede tener repercusiones en todo el sector", ha reflexionado el banquero, preocupado sobre la concentración de los fondos entre unas pocas compañías —como Microsoft, Oracle, OpenAI o Nvidia— que invierten constantemente entre ellas.

Stablecoins y Powell

El gobernador del BIS ha dado también su visión sobre las stablecoins, un tipo de criptomonedas vinculadas a activos estables, como el euro o el dólar. Pese a que su juicio es positivo, Hernández de Cos ha alertado de los desafíos que conlleva su desarrollo. "Un problema importante es que, dado que las stablecoins no se liquidan en dinero de banco central, no pueden garantizar la convertibilidad a la par con su moneda, especialmente en momentos de tensión financiera o crisis", ha señalado.

Noticias relacionadas

En otro orden, el gobernador ha defendido de forma clara la independencia de los bancos centrales, como demostró su firma en la declaración de solidaridad con el presidente saliente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, cuando la Administración Trump abrió una investigación en su contra por supuestos sobrecostes en la reforma de un edificio. "Una lección clave de las últimas décadas es que la independencia de los bancos centrales ha sido esencial para mantener la estabilidad de precios, proteger el bienestar de los ciudadanos y reforzar la resiliencia macroeconómica", ha subrayado.