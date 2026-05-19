Agricultores españoles se manifiestan en Estrasburgo por el alto precio de los fertilizantes

Agricultores españoles convocados por las organizaciones agrarias Asaja y UPA participan este martes en Estrasburgo en una movilización en la que productores de toda Europa quiere expresar la "gravedad y la urgencia" de la crisis que atraviesa el campo. Los manifestantes se han concentrado frente a la sede del Parlamento Europeo, en la que se presenta un plan de acción de fertilizantes diseñado por la Comisión Europea (CE).

La movilización tiene como objetivo defender a los agricultores y ganaderos ante unas propuestas que, a juicio del sector, deben estar deben de estar a la altura de la difícil coyuntura que atraviesa. Para Asaja, se trata de un momento "crucial" para el sector agroalimentario debido a la situación geopolítica marcada por la guerra en Oriente Medio que está impactando en el sector de los fertilizantes.

Con el bloqueo de Ormuz se ha paralizado un 30% del tráfico y del comercio de urea y de amoniaco, lo que ha supuesto un encarecimiento notable de los fertilizantes nitrogenados. Previamente a la presentación del plan, los agricultores europeos han mostrado su preocupación por la "aparente falta de ambición" de la Comisión Europea en las medidas que prevé anunciar, según ha subrayado Asaja.

También están en Estrasburgo agricultores de la organización UPA, que ve conveniente activar una estrategia que reduzca la dependencia del gas natural como principal materia prima para fertilizar los cultivos. Esta organización agraria cree que las medidas del plan que se han filtrado son "insuficientes, dada la gravedad" de esta crisis.

Son unas propuestas "continuistas derivadas del Pacto Verde, no respuestas nuevas a la crisis, que ha llevado a que los fertilizantes supongan ya el 53% de los costes de producción (frente al 44% en 2019)".

UPA explica que los abonos de fondo han subido de media de 100 a 140 euros por tonelada. Los nitrogenados, especialmente la urea, se han disparado. Hay zonas donde no se da ni precio, y en otras va de los 850 euros/tn a los 920 euros/tn.

"Está empezando a correr la idea de que pudiera haber desabastecimiento de nitrogenados en la parte final de la campaña por la reducción de las importaciones y de la producción nacional, por los altos precios del gas natural", asegura la organización en un comunicado.

Protesta en España

Por otro lado, este miércoles las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-Coag han convocado una protesta de cerealistas castellanoleoneses en Valladolid para exigir que se mantengan las ayudas nacionales, que se complementen con autonómicas y que se evite que "quiebre" el sector.

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La manifestación recorrerá Valladolid desde la plaza de Zorrilla para acabar en la Consejería de Agricultura. El encarecimiento de los fertilizantes y del carburante ha disparado los gastos del cultivo de cereales, pero los precios para el productor están debajo del nivel de rentabilidad, según las organizaciones.